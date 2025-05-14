POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Netanyahu no tiene intención de parar la ofensiva en Gaza
“No habrá ninguna situación en la que detengamos la ofensiva”
14 de mayo de 2025

Con esas palabras, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dejó claro que su gobierno no tiene intención de poner fin a la ofensiva en Gaza a corto plazo. Aunque dijo estar dispuesto a aceptar pausas temporales en los combates, reiteró que la ofensiva continuará “con toda su fuerza”.

Además, Netanyahu anunció la creación de una administración para facilitar el desplazamiento de palestinos hacia otros países, una propuesta que ha despertado alarmas internacionales, ya que provocaría un éxodo forzado.

Desde el inicio de la ofensiva sobre Gaza en octubre de 2023, más de 52.800 palestinos han sido asesinados, la mayoría civiles,  y cerca del 90% de la población ha sido desplazada.

