Friends, Marvel y Homeland: ¿propaganda israelí?

Desde Friends hasta Marvel y Homeland, muchas de tus series y películas favoritas llevan años sembrando narrativas que glorifican al ejército israelí y deshumanizan a los palestinos. Pequeños detalles, frases o tramas construyen una imagen donde Israel es el héroe y su violencia, justificada.Esta estrategia tiene nombre: hasbara, una forma de propaganda que busca influir en la opinión pública mundial. ¿El objetivo? Reforzar la idea de un Israel admirable, rodeado de amenazas, y ocultar los crímenes de ocupación.Diversos estudios, como el libro Hollywood and Israel: A History, explican cómo el entretenimiento ha sido una herramienta clave para influir en la opinión pública global. Lejos de ser un fenómeno aislado, estas representaciones forman parte de un debate más amplio sobre el poder del relato y su impacto en la comprensión del mundo.