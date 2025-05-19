POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Malcolm X: revolución contra el colonialismo
Malcolm X: revolución contra el colonialismo
Hoy recordamos a Malcolm X no solo por su lucha incansable contra el racismo estructural en Estados Unidos, sino también por haber alzado la voz —antes que muchos— en defensa del pueblo palestino.
19 de mayo de 2025

Malcolm X entendió que la opresión no tiene fronteras. Denunció el colonialismo, el apartheid y el silencio cómplice ante las injusticias, alrededor de todo el mundo. En un momento en que millones de vidas palestinas siguen en riesgo y se sigue reprimiendo a quienes se solidarizan con su causa, su legado resuena más que nunca. Hablar de Malcolm X es hablar de resistencia, de dignidad y de una verdad que incomoda al poder. Su pensamiento sigue vivo entre quienes luchan por la justicia en todas sus formas.

