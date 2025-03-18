POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Israel rompe el alto el fuego: ¿qué hay detrás?
Genocidio en Gaza
Israel intensifica su ofensiva en Gaza
18 de marzo de 2025

Israel intensifica su ofensiva en Gaza.
La presión sobre Netanyahu aumenta. Su gobierno de coalición está al borde del colapso tras la dimisión de Ben-Gvir y las amenazas de Smotrich de abandonar el gabinete si no se reanudaban los ataques. Además, enfrenta investigaciones internas por la gestión del 7 de octubre y protestas civiles por el fracaso en la liberación de los rehenes.
Mientras tanto, las familias de los secuestrados desmienten la versión oficial: Israel no está presionando por su liberación, sino prolongando la guerra para mantener a Netanyahu en el poder.

