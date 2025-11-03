POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Los días de Maduro "están contados" - Trump, entrevista 60 minutes
00:25
EE.UU. y Canadá
Los días de Maduro "están contados" - Trump, entrevista 60 minutes
En una entrevista con 60 Minutes, Donald Trump aseguró que los días de Nicolás Maduro al frente de Venezuela “están contados”. Sin embargo, minimizó la posibilidad de una intervención directa, pese al despliegue militar estadounidense en el Caribe.
3 de noviembre de 2025

En una entrevista con 60 Minutes, Donald Trump aseguró que los días de Nicolás Maduro al frente de Venezuela “están contados”. Sin embargo, minimizó la posibilidad de una intervención directa, pese al despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Mientras tanto, EE.UU. ha llevado a cabo más de 15 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico en las últimas semanas, dejando al menos 65 muertos —acciones que expertos describen como posibles ejecuciones extrajudiciales, incluso si los objetivos fueran presuntos traficantes.

Maduro acusa a Washington de usar la “lucha antidrogas” como excusa para forzar un cambio de régimen y controlar el petróleo venezolano. Hasta ahora, EE.UU. no ha presentado pruebas públicas de que las embarcaciones representaran una amenaza real o estuvieran traficando narcóticos.

Más vídeos
Estados Unidos decomisa petrolero frente a las costas de Venezuela
Omran Daquesh: antes y después
Niños palestinos juegan entre escombros
La Doctrina Monroe llega a Latinoamérica
¿Quién era el profesor Refaat Alareer?
¿Quién era Abu Shabab?
Celebración en la destrucción
La destrucción del sur de Líbano por Israel
De la Nakba a Chile: la historia de la familia de Aya al Hamidi
Gaza: "versión real de El Juego del Calamar"