Cristianos de todo el mundo honran al papa Francisco

Cristianos de todo el mundo se congregaron para rendir homenaje a la vida y lamentar la muerte del papa Francisco, el primer pontifice de la historia de la Iglesia católica originario del Sur Global.

Miles de fieles salieron a las calles para despedir a una de las figuras más influyentes del Vaticano en tiempos recientes.

Durante su pontificado, el papa Francisco alzó la voz en defensa de los pueblos oprimidos en todo el mundo, con un énfasis especial en los migrantes.

Fue también un firme defensor del pueblo palestino: en repetidas ocasiones denunció los ataques en Gaza, describiendo las acciones de Israel como "crueldad, no guerra", e incluso adornó el pesebre del Vaticano con una kufiya como gesto de solidaridad.