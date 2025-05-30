POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
El hambre en voz de una niña palestina
Genocidio en Gaza
El hambre en voz de una niña palestina
"Siento que soy una niña pobre, quiero morir"
30 de mayo de 2025

La niña palestina Alma al Sweissi lleva 2 días sin comer. Su última rebanada de pan fue hace más de 60 días. Mientras los corredores humanitarios siguen bloqueados, el hambre se vuelve una condena diaria para miles de menores en Gaza.

En Gaza, las muertes entre niños, ancianos y enfermos se disparan. Israel impone bloqueos de comida, solo en mayo, el Ministerio de Salud palestino reportó 29 fallecidos por inanición. ONG denuncian que esta estrategia busca exterminar a la población del enclave.

