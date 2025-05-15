Al-Sharaa agradece el apoyo de Türkiye

El presidente sirio Ahmed Alsharaa elogió públicamente al mandatario turco Recep Tayyip Erdogan por su continuo respaldo al pueblo sirio durante los últimos 14 años, especialmente tras el inicio del conflicto en Siria en 2011.

Durante una reciente declaración, Alsharaa subrayó que Türkiye “ha cargado con un enorme peso” al haber acogido a millones de refugiados sirios y brindar apoyo humanitario constante en medio de una de las crisis más devastadoras del siglo XXI. “El presidente Erdogan ha estado del lado del pueblo sirio, incluso en los momentos más difíciles”, afirmó el jefe de Estado.Desde el inicio de la guerra civil, Türkiye ha sido uno de los principales países receptores de desplazados sirios, albergando actualmente a más de 3,2 millones de refugiados registrados —el mayor número en todo el mundo, según ACNUR.

Además del apoyo humanitario, Ankara ha promovido iniciativas de retorno voluntario seguro y ha invertido en infraestructura y servicios básicos en regiones del norte de Siria bajo su control. La declaración de Alsharaa también llega en un momento clave, tras el reciente levantamiento de sanciones por parte de EE.UU. y el inicio de un proceso de transición política en Siria, lo que abre la puerta a una nueva etapa de cooperación regional.