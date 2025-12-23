¿Qué predijo Allende que pasaría si lo asesinaban?

Allende, uno de los presidentes más emblemáticos que tuvo Latinoamérica, no solo fue un médico cirujano y político socialista, sino un símbolo de resistencia y cambio.

Su presidencia en Chile, que comenzó el 3 de noviembre de 1970 y terminó trágicamente el 11 de septiembre de 1973, fue un testimonio de su compromiso con una visión más justa para su país.

Hoy, más que nunca, su mensaje sigue resonando en las calles de todo el continente, porque tal y como lo predijo “los poderosos siempre defenderán sus privilegios”.