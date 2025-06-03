El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a participar en una cumbre de alto nivel en Türkiye con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en respuesta a la propuesta del mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan. Ankara busca impulsar un encuentro entre los líderes para poner fin a la guerra de Kiev y Moscú.
“El presidente (Trump) ha dicho que está abierto a esa posibilidad si llega el momento, pero quiere que ambos líderes y ambos bandos se sienten juntos a la mesa”, declaró este lunes la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Estas declaraciones se conocieron después de que el presidente Erdogan ofreciera realizar en su país una cumbre en la que participaría junto a los líderes de los tres países. Tras una reunión de gabinete, el mandatario turco expresó que su “mayor deseo” es reunir a Putin y Zelenskyy en Estambul o Ankara.
“Me gustaría incluso que participara el presidente Donald Trump”, agregó Erdogan, luego de que delegaciones rusas y ucranianas se reunieran en Estambul para una segunda ronda de negociaciones ese mismo lunes.
“Fue realmente una reunión magnífica. Aunque ya se habían hecho intercambios de prisioneros antes, esta vez el número superó los 1.000. Además, se acordó la entrega de cuerpos. También son cifras muy importantes. Estamos verdaderamente orgullosos de esto”, señaló Erdogan. Añadió que, si se concreta una reunión de alto nivel en Türkiye, él también participará, convirtiendo a Estambul en un “centro de paz”.
Por su parte, en declaraciones a la prensa ese mismo día, Zelenskyy expresó su disposición a participar en dichas conversaciones. "Tuve una conversación con el presidente turco Erdogan. De hecho, me envió una señal al preguntarme qué opinaba sobre una reunión de cuatro líderes: él mismo, el presidente de Estados Unidos, Putin y yo. Le dije que apoyo una reunión a nivel de líderes, porque tengo la impresión de que no habrá un alto el fuego sin nuestra reunión", declaró Zelenskyy, según reportó el medio Kyiv Independent.
Negociaciones en Estambul: intercambio histórico y propuestas
Las conversaciones celebradas este lunes 2 de junio en Estambul, con mediación de Türkiye, arrojaron dos resultados clave: un acuerdo para intercambiar prisioneros y cuerpos, y la presentación de borradores de propuestas de paz por ambas partes.
Ucrania ya había entregado previamente su propuesta e instado a Rusia a hacer lo mismo, mientras que Moscú esperó hasta este nuevo encuentro para entregar su borrador a la delegación ucraniana.
El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, señaló que la propuesta de Moscú se divide en dos secciones: una con medidas para alcanzar un alto el fuego y otra enfocada en lograr una paz duradera. “El documento es amplio e incluye diferentes escenarios para alcanzar sus objetivos”, afirmó. También añadió que la parte ucraniana lo recibió y lo evaluará.
Además, explicó que Moscú propuso un alto el fuego temporal de dos o tres días en zonas específicas de la línea del frente para permitir a los comandantes recuperar los cuerpos de los soldados. Ambas partes acordaron esta tregua localizada con ese fin.
Por su parte, Ucrania confirmó que se logró un cese al fuego limitado en zonas designadas para facilitar la recuperación, y añadió que está preparando una propuesta más amplia para formalizar pausas similares en el combate.
El mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la guerra
Durante las conversaciones de paz de Estambul este lunes, se acordó realizar el mayor intercambio de prisioneros desde que comenzó la guerra, con un total que superaría los 1.000. “Ambas partes se comprometieron a un intercambio total e igualitario de prisioneros enfermos, heridos graves y combatientes menores de 25 años”, indicó Medinsky.
Para ello, se establecerá una comisión conjunta para supervisar los intercambios de heridos de gravedad, con el objetivo de evitar interferencias políticas.
Por otro lado, durante el encuentro, ambas partes abordaron el tema de los niños separados por la guerra. Kiev entregó una lista con 339 niños que considera afectados por el conflicto, indicó Medinsky. “Devolvemos a los niños cuando se localiza a sus padres o tutores legales”, afirmó, destacando que Rusia intenta reunir a las familias separadas.
La cita de este lunes en Estambul dio continuidad al encuentro del pasado 16 de mayo, cuando Türkiye logró convocar por primera vez en más de tres años de guerra a delegaciones de ambos países.
Ankara ha mantenido relaciones cercanas con Moscú y Kiev desde el inicio de la guerra, y ha ofrecido su mediación de forma constante. Además de organizar las negociaciones en Estambul, Türkiye ha promovido activamente la paz.