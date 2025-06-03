El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a participar en una cumbre de alto nivel en Türkiye con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en respuesta a la propuesta del mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan. Ankara busca impulsar un encuentro entre los líderes para poner fin a la guerra de Kiev y Moscú.

“El presidente (Trump) ha dicho que está abierto a esa posibilidad si llega el momento, pero quiere que ambos líderes y ambos bandos se sienten juntos a la mesa”, declaró este lunes la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Estas declaraciones se conocieron después de que el presidente Erdogan ofreciera realizar en su país una cumbre en la que participaría junto a los líderes de los tres países. Tras una reunión de gabinete, el mandatario turco expresó que su “mayor deseo” es reunir a Putin y Zelenskyy en Estambul o Ankara.

Relacionado TRT Global - Erdogan ofrece cumbre con Putin y Zelenskyy en Türkiye, tras diálogos de Rusia y Ucrania en Estambul

“Me gustaría incluso que participara el presidente Donald Trump”, agregó Erdogan, luego de que delegaciones rusas y ucranianas se reunieran en Estambul para una segunda ronda de negociaciones ese mismo lunes.

“Fue realmente una reunión magnífica. Aunque ya se habían hecho intercambios de prisioneros antes, esta vez el número superó los 1.000. Además, se acordó la entrega de cuerpos. También son cifras muy importantes. Estamos verdaderamente orgullosos de esto”, señaló Erdogan. Añadió que, si se concreta una reunión de alto nivel en Türkiye, él también participará, convirtiendo a Estambul en un “centro de paz”.

Por su parte, en declaraciones a la prensa ese mismo día, Zelenskyy expresó su disposición a participar en dichas conversaciones. "Tuve una conversación con el presidente turco Erdogan. De hecho, me envió una señal al preguntarme qué opinaba sobre una reunión de cuatro líderes: él mismo, el presidente de Estados Unidos, Putin y yo. Le dije que apoyo una reunión a nivel de líderes, porque tengo la impresión de que no habrá un alto el fuego sin nuestra reunión", declaró Zelenskyy, según reportó el medio Kyiv Independent.

Negociaciones en Estambul: intercambio histórico y propuestas

Las conversaciones celebradas este lunes 2 de junio en Estambul, con mediación de Türkiye, arrojaron dos resultados clave: un acuerdo para intercambiar prisioneros y cuerpos, y la presentación de borradores de propuestas de paz por ambas partes.

Ucrania ya había entregado previamente su propuesta e instado a Rusia a hacer lo mismo, mientras que Moscú esperó hasta este nuevo encuentro para entregar su borrador a la delegación ucraniana.