Con el término “campos de concentración masivos”, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) rechazó el plan de Israel para desplazar forzosamente a los palestinos en Gaza y encerrarlos sobre las ruinas de la ciudad de Rafah, en el sur del enclave. De hecho, la agencia denunció que un proyecto así sólo intensificaría la grave crisis humanitaria que ya está matando a decenas de palestinos cada día. En medio, las negociaciones para un alto el fuego enfrentan múltiples obstáculos y exigencias de Tel Aviv que retrasan cualquier avance.

La directora de comunicaciones de la UNRWA, Juliette Touma, declaró al medio Al Jazeera que la agencia "rechaza categóricamente cualquier desplazamiento forzado de cualquier población". "Si esto ocurre, empujará a decenas de miles de personas –que ya han sido desplazadas muchas veces durante la ofensiva actual, pero también a lo largo de generaciones– más al sur y desde allí hacia lo desconocido", advirtió Touma.

“Lo que necesitamos que suceda ahora mismo es que el foco esté en alcanzar un alto el fuego y permitir que la UNRWA traiga los suministros tan necesarios”, insistió.

Justamente, el progreso de las negociaciones para un cese del fuego en Gaza ha sido obstaculizado por las exigencias de Israel, incluyendo el desplazamiento forzado de palestinos a Rafah.

Mohammed Al-Kassim, periodista de TRT World, informó que el grupo de resistencia palestino Hamás ha pedido que la ONU se haga cargo de las operaciones humanitarias, pero Tel Aviv insiste en que esto es competencia de la cuestionada Fundación Humanitaria de Gaza, en cuyos centros de distribución el ejército israelí ha matado a cientos de palestinos.

Por otro lado, Hamás pide que las fuerzas de ocupación israelíes se retiren, pero según se informa, Tel Aviv quiere seguir controlando más del 40% de Gaza. Además, el Gobierno del primero ministro Benjamín Netanyahu insiste en desarmar al grupo palestino y obligar a los altos líderes al exilio.

En medio de estas exigencias las vidas de los palestinos siguen apagándose entre una crisis humanitaria indescriptible y el bloqueo devastador a la entrada de ayuda, alimentos y asistencia. Touma afirmó que la UNRWA tiene “más de 6.000 camiones en Egipto y Jordania llenos de medicamentos que pronto caducan, alimentos que también se están echando a perder, y tenemos suministros de higiene”.

“Lo único que decimos es que se levante el asedio, se logre un alto al fuego y se permita que UNRWA y otras organizaciones de la ONU realicen su trabajo”, añadió.

Israel llama “ciudad humanitaria” a un campo para encerrar palestinos





Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su brutal ofensiva contra Gaza, la ONU ha alertado reiteradamente sobre los continuos desplazamientos masivos en el enclave. Su informe más reciente advierte que más de 700.000 personas han tenido que trasladarse forzosamente desde el fin del alto al fuego en marzo pasado.

Y ahora, los planes de Tel Aviv apuntan a confinar a más de medio millón de palestinos en un campo construido sobre las ruinas de la ciudad de Rafah, en el sur del enclave. Israel Katz, ministro de Defensa israelí, declaró haberle dado la orden al ejército de elaborar un plan para reubicar a los palestinos de Gaza en lo que denominó una “ciudad humanitaria”. Las alarmas sobre este proyecto se encendieron desde el principio y ha sido condenado como un intento de desplazamiento forzado a gran escala bajo el pretexto de ayuda, en medio del genocidio israelí que se perpetra en el enclave.

Durante una sesión informativa este lunes, Katz, reveló detalles acerca de que la primera fase del plan incluye la reubicación de unos 600.000 palestinos a una zona encerrada con vallas en Rafah, luego de que se logre un acuerdo de alto el fuego. Este plan someterá a los palestinos a estrictos controles de seguridad y les impedirá abandonar el lugar.

Según la emisora estatal israelí KAN, el plan forma parte de una estrategia más amplia para expulsar a los palestinos de Gaza por completo, con la propuesta "ciudad de tiendas de campaña" ubicada entre el Corredor Filadelfia y el Corredor Morag, en el sur.

Ahora bien, los reportes señalan que en la siguiente fase todas las personas que queden en el enclave se reunirían en la zona vallada, antes de fomentar lo que Israel denomina "migración voluntaria" a otros países.

El periódico israelí Haaretz criticó duramente el plan en un editorial este miércoles, calificándolo de "traslado criminal" disfrazado de lenguaje "humanitario". Incluso lo comparó con un campo de detención al aire libre del que los palestinos solo podrían salir si aceptaban el exilio permanente. El editorial señaló que el plan reflejaba un colapso moral, burlándose de los intentos de Israel de disfrazar la represión militar con eufemismos como "el ejército más moral del mundo".

"Ninguna parte de esto es humanitaria"





El jueves, Tamara Alrifai, directora de Relaciones Externas y Comunicaciones de UNRWA, denunció que calificar este plan de "humanitario" es "un insulto a la noción misma de humanidad". En esa línea, advirtió que una acción de este tipo convertiría a Gaza, que ya es la prisión al aire libre más grande del mundo, en "la prisión al aire libre más superpoblada y controlada del mundo".

Añadió que forzar a más de 600.000 personas a estos campos cerca de la frontera con Egipto crearía condiciones masivas similares a las de detención. El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, advirtió que la única vía real para avanzar es un alto el fuego permanente, la liberación de rehenes, la entrega segura de ayuda humanitaria y un compromiso genuino con la solución de dos Estados.

Crisis de desnutrición en Gaza alcanza niveles sin precedentes





Médicos Sin Fronteras (MSF) advierte que sus equipos en Gaza están presenciando un aumento repentino en los niveles de desnutrición aguda, que alcanzaron un máximo histórico en dos de sus instalaciones en el enclave.

"Los equipos de MSF están siendo testigos de un aumento drástico y sin precedentes de la desnutrición aguda en la población de Gaza", declaró la organización en un comunicado.

"En la clínica Al Mawasi, en el sur de Gaza, y en la clínica de MSF en el norte, estamos observando el mayor número de casos de desnutrición jamás registrado por nuestros equipos en el enclave".

Al menos 67 niños han muerto por hambruna en el enclave desde octubre de 2023, mientras el bloqueo total del territorio por parte de Israel cumple más de 100 días consecutivos, según informó la Oficina de Prensa de Gaza en un comunicado este sábado.