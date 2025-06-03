TÜRKİYE
Türkiye alcanza máximo histórico en sus exportaciones mensuales: 24.800 millones de dólares en mayo
La cifra récord que logró Türkiye en sus exportaciones mensuales fue anunciada por el ministro de Comercio. Así, el déficit comercial exterior del país se redujo un 46% mensual en mayo, hasta los 6.500 millones de dólares.
Las importaciones de Türkiye también aumentaron un 2.1 % interanual, alcanzando los 31.3 mil millones de dólares en mayo. / AA
3 de junio de 2025

Las exportaciones de Türkiye lograron en mayo un máximo histórico, alcanzando un volumen de 24.800 millones de dólares, anunció el ministro de Comercio, Omer Bolat este lunes. La cifra representa un incremento del 2,7% respecto al año pasado. 

“Nuestras exportaciones siguen creciendo pese a la débil demanda global y la feroz competencia internacional”, destacó Bolat durante una rueda de prensa en Estambul.

En comparación al mes anterior, las exportaciones experimentaron un repunte del 19,4%, al haber registrado 20.800 millones de dólares en abril.

Además, las importaciones tuvieron un aumento interanual del 2,1%, situándose en 31.300 millones de dólares durante mayo. 

Estos resultados llevaron a que la balanza de comercio exterior de Türkiye cerrara mayo con un déficit de 6.500 millones de dólares, un 0,1% más que en mayo de 2024, pero con una caída significativa del 46% respecto a abril.

En los primeros cinco meses de 2025, Türkiye exportó bienes por valor de 110.900 millones de dólares, un 3,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Las importaciones, por su parte, sumaron 152.000 millones, lo que representa un alza del 5,7%.

En términos anuales, las exportaciones también marcaron un récord, alcanzando los 265.500 millones de dólares en los últimos 12 meses, con un crecimiento del 1,9%. El total de las importaciones llegó a 352.200 millones, un 1,4% más que en el periodo anterior.

En mayo, la mayor parte de las exportaciones turcas se dirigieron a Alemania, con una participación del 8,3%, seguida del Reino Unido con el 6,2%, Estados Unidos con el 6% e Italia con una participación del 5%.


FUENTE:TRT World
