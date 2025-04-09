En los primeros días de la Gran Depresión de Estados Unidos, Willis Hawley, congresista republicano de Oregón, y Reed Smoot, senador republicano de Utah, creyeron haber encontrado la solución para proteger a los agricultores y fabricantes estadounidenses frente a la competencia extranjera: los aranceles.

En 1930, el entonces presidente Herbert Hoover firmó la Ley de Aranceles Smoot-Hawley, pese a que numerosos economistas advirtieron que estas medidas desatarían represalias comerciales de otros países. Y eso fue exactamente lo que pasó.

La economía de Estados Unidos se hundió aún más en una crisis devastadora de la que no saldría hasta la Segunda Guerra Mundial.

Hoy en día, la mayoría de los historiadores consideran a la Ley Smoot-Hawley como un error que agravó una situación económica ya de por sí crítica. Sin embargo, los aranceles encontraron un nuevo defensor en el presidente Donald Trump.

Dos hombres de negocios, una misma propuesta

Al igual que Hoover, Trump fue elegido en gran parte por su imagen de hombre exitoso de negocios. “No solo cualquiera puede ser rico, sino que debería serlo”, declaró Hoover en su discurso inaugural, antes de convocar una sesión especial del Congreso para proteger a los agricultores estadounidenses con “modificaciones limitadas en el sistema arancelario”.

Pero en lugar de una mejora económica, llegó la Gran Depresión.

Ahora Trump, quien impulsa una política arancelaria agresiva que ha impactado en los mercados globales, sostiene que Estados Unidos se construyó sobre la base de altos impuestos a las importaciones.

Según él, Estados Unidos abandonó progresivamente esta política al crear en 1913 el impuesto sobre la renta federal. Y, luego, “en 1929, todo acabó abruptamente con la Gran Depresión. Nunca habría ocurrido si hubieran mantenido la política de aranceles”, dijo Trump la semana pasada al anunciar su gran plan arancelario.

Refiriéndose a Smoot-Hawley, añadió: “Intentaron recuperar los aranceles para salvar al país, pero ya era tarde. No se podía hacer nada. Tomó años y años salir de esa depresión”.

Gary Richardson, profesor de economía en la Universidad de California en Irvine, señala que el mantenimiento de aranceles altos durante mucho tiempo “ayudó a cambiar la industria EE.UU., pero los abandonamos porque, siendo un país a la vanguardia tecnológica, dejamos de verlos como útiles”.

El “Martes Negro”

La economía estadounidense comenzó a desacelerarse cuando la Reserva Federal, entidad que regula la política monetaria del país para mantener la estabilidad económica, subió las tasas de interés en 1928 y nuevamente en 1929.

El objetivo era moderar la burbuja bursátil, reduciendo los préstamos a corredores de bolsa e inversionistas. Sin embargo, esto generó un aumento en las tasas de interés en Reino Unido y Alemania, lo que a su vez contrajo el consumo global y redujo la producción industrial, dando paso a una recesión en EE.UU. en el verano de 1929.