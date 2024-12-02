Al acabar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía un PIB que representaba la mitad del mundial, nueves veces mayor que el de Reino Unido que le seguía en magnitud, y disponía del 80% del oro existente en el mundo. En esas condiciones, y mientras los demás países occidentales estaban prácticamente destruidos y sin liquidez, no le supuso ningún problema imponer el dólar como moneda de reserva internacional en la Conferencia de Bretton Woods de 1944.

Estados Unidos disponía de oro suficiente para respaldar su moneda y pudo comprometerse a convertirla automáticamente a dicho metal cuando se le solicitara. Algo que, además, no le suponía dificultad ninguna puesto que los demás países demandaban constantemente préstamos en dólares para reconstruirse, lo que aumentaba sin cesar su cotización en los mercados.

Con el paso del tiempo, sin embargo, el resto de las economías comenzaron a despegar y a exportar sus bienes y servicios. Lógicamente, fueron reclamando que se les pagase en su respectiva moneda, de modo que la demanda del dólar comenzó a reducirse.

Paralelamente, las grandes multinacionales que operaban a escala internacional inundaban los mercados con la moneda estadounidense. Y, para colmo, las subidas en el precio del petróleo y de otras materias primas multiplicaban por su parte la oferta de dólares provenientes de los países productores. Finalmente, a todo eso se unía que la economía de Estados Unidos había empezado a debilitarse a causa de sus problemas internos por la creciente competencia internacional y por el gasto asociado a las guerras de Corea y Vietnam.

El dólar se depreciaba y al presidente Nixon no le quedó más remedio que hacer oficial esa pérdida de cotización, devaluando su divisa primero, y suspendiendo su convertibilidad en oro en agosto de 1971.

Una fuente ilimitada de crédito a cuenta de los demás

Desde el momento en que el dólar dejó de tener el respaldo del oro se convirtió en un puro papel, el cual se utilizaba en los intercambios por la confianza que pudiera tenerse sobre el buen uso que de él hiciera su emisor, la Reserva Federal de Estados Unidos. Una confianza que podría estar inicialmente justificada en la medida en que, incluso cuando se declaró la no convertibilidad, la economía estadounidense seguía siendo todavía la más fuerte y poderosa del mundo.

Las cosas, sin embargo, fueron cambiando.

Disponer de una moneda propia que los demás utilizan confiadamente es algo así como tener una fuente inagotable de crédito. El común de los países debía controlar la cantidad de moneda que emitiera. Si aumentaba su moneda en circulación sin disponer de demanda interna suficiente, sus precios se dispararían; y, si no tenían demanda externa, la cotización de su moneda se hundiría.

Estados Unidos no tenía que preocuparse por eso. Mientras los demás países utilizaran sus dólares podía emitirlos sin límite alguno. Por tanto, también endeudarse sin problema y comprar o invertir con ellos lo que deseara y donde quisiera hacerlo. Lo único que tenía que conseguir, por cualquier medio que fuese, era que su divisa siguiera usándose.

Eso le ha permitido que su deuda pública haya pasado de representar el 34,5 % del PIB al comienzo de 1971 al 121,6 % a finales de 2023. Y que la externa haya crecido incluso en mucha mayor proporción: sólo desde 2004 se ha multiplicado por cuatro.

Como dijo por entonces el general de Gaulle, lo que se había concedido a Estados Unidos era un "privilegio desorbitado".