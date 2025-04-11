Estados Unidos y Rusia concretaron un nuevo intercambio de prisioneros en Emiratos Árabes Unidos este jueves, mientras sus delegaciones se reunían por segunda vez en Estambul, Türkiye, para tratar asuntos diplomáticos vinculados al funcionamiento de sus embajadas.

Washington entregó a Arthur Petrov, un ciudadano ruso-alemán acusado de exportar ilegalmente componentes electrónicos fabricados en EE. UU. a empresas proveedoras del ejército ruso. Por su parte, Moscú liberó a Ksenia Karelina, una bailarina de ballet radicada en Los Ángeles, condenada en ese país por “traición” tras haber realizado una donación única de aproximadamente 50 dólares a una organización benéfica pro-ucraniana. Karelina posee doble ciudadanía estadounidense y rusa.

“La ciudadana estadounidense Ksenia Karelina ya está en un avión rumbo a casa”, escribió el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en la red social X. “Fue detenida injustamente por Rusia durante más de un año”, señaló Rubio y añadió que “Trump seguirá trabajando para lograr la liberación de todos los estadounidenses”.

Los prisioneros fueron intercambiados en el aeropuerto de Abu Dabi, donde se encontraban presentes una docena de personas vestidas con trajes, según un video difundido por el servicio de inteligencia ruso FSB.

En el video del FSB, Petrov aparece sentado en un avión tras ser liberado, y declara ante un entrevistador fuera de cámara que no ha dormido en dos días, aunque asegura no tener quejas.

Se trata del segundo intercambio realizado bajo la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, en medio de intentos de Moscú y Washington para reconstruir sus relaciones. Desde que regresó a la Casa Blanca a finales de enero, Trump ha buscado restituir los lazos con el Kremlin, deteriorados drásticamente tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania hace tres años.

El director de la CIA, John Ratcliffe, fue el principal negociador del canje, en coordinación con servicios de inteligencia rusos y socios internacionales, según indicó la agencia.

Ratcliffe agradeció a Emiratos Árabes Unidos por facilitar el intercambio. “Aunque lamentamos que otros ciudadanos estadounidenses sigan detenidos injustamente en Rusia, consideramos que este intercambio es un paso positivo y continuaremos trabajando por su liberación”, señaló un portavoz de la CIA.

Los otros intercambios

En los últimos meses, el Kremlin y la Casa Blanca han concretado varios intercambios de prisioneros. A mediados de febrero, tras una conversación telefónica entre Putin y Trump, Rusia liberó a Kalob Wayne Byers, un ciudadano estadounidense de 28 años arrestado en un aeropuerto de Moscú por transportar gomitas con cannabis.

A principios de ese mismo mes, Washington y Moscú también intercambiaron al profesor estadounidense Marc Fogel por el experto informático ruso Alexander Vinnik.