En el proceso para lograr una Türkiye libre de terrorismo no habrá espacio para negociaciones, ni diálogos, ni concesiones, ni tampoco iniciativas secretas, sostuvo el presidente Recep Tayyip Erdogan en una carta dirigida a las familias de mártires y veteranos.

El mandatario subrayó que cada centímetro del territorio nacional está impregnado con la sangre de mártires y veteranos. Por eso apuntó que la paz, la seguridad y el orgullo de los que Türkiye disfruta actualmente se deben principalmente a su sacrificio, y en ese sentido proteger su legado es la máxima responsabilidad del Estado.

“Les pido y les ruego especialmente que tengan la certeza de que en ninguna etapa de este proceso ha habido lugar para negociaciones, concesiones, iniciativas secretas ni serviles, y que tampoco lo habrá en el futuro”, escribió Erdogan.

“No se ha adoptado, ni se adoptará, ninguna medida que pueda perturbar las preciosas almas de nuestros mártires ni perjudicar a las familias de nuestros mártires y veteranos”, agregó.

El presidente también explicó que, una vez alcanzado el objetivo de un país y una región libres de terrorismo, se abrirá un nuevo capítulo para Türkiye: “Nuestra hermandad milenaria alcanzará una nueva etapa; las semillas de discordia sembradas entre nosotros serán erradicadas y desechadas para siempre”.

Además, Erdogan envió una carta a todos los ciudadanos explicando los objetivos de una Türkiye libre de terrorismo. Destacó que el gobierno continúa trabajando incansablemente para lograr un país fuerte y próspera, consciente de la responsabilidad que implica representar a cada uno de sus ciudadanos.

