Decenas de manifestantes fueron arrestados en Yale y en la Universidad de Nueva York, mientras algunas de las universidades estadounidenses más prestigiosas intentaban aliviar las tensiones en sus campus tras las multitudinarias protestas a favor de Palestina que se llevaron a cabo en los últimos días. Estos acontecimientos responden al arresto de más de cien manifestantes propalestinos que habían acampado la semana pasada en el parque de la Universidad de Columbia.

Las protestas han enfrentado a los estudiantes: un gran número se encuentra a favor de Palestina y exige que sus instituciones condenen la invasión israelí de Gaza. Mientras tanto, algunos estudiantes judíos señalan que muchas de las críticas a Israel los hacen sentir inseguros.

En este sentido, las protestas han sacudido muchos campus universitarios estadounidenses desde la invasión israelí de Gaza. En el caso de Columbia, la presidenta de la Universidad, Nemat Shafik, manifestó en un mensaje a la comunidad escolar que estaba “profundamente entristecida” por lo que estaba sucediendo en el campus.

Por su parte, Prahlad Iyengar, estudiante de posgrado del MIT, formó parte de los estudiantes que instalaron un campamento en el campus de Cambridge, Massachusetts. Desde allí pide un alto el fuego y protesta por lo que describe como la "complicidad del MIT con el genocidio en curso en Gaza".