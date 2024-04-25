DISCRIMINACIÓN
Decenas de manifestantes propalestinos detenidos en la Universidad de Yale
Tras los arrestos de estudiantes y las cancelaciones de clases en la Universidad de Columbia, las protestas masivas se han extendido por varios campus de Estados Unidos.
Manifestantes pro palestinos en Yale el 22 de abril de 2024. / Foto: Reuters
25 de abril de 2024

Decenas de manifestantes fueron arrestados en Yale y en la Universidad de Nueva York, mientras algunas de las universidades estadounidenses más prestigiosas intentaban aliviar las tensiones en sus campus tras las multitudinarias protestas a favor de Palestina que se llevaron a cabo en los últimos días. Estos acontecimientos responden al arresto de más de cien manifestantes propalestinos que habían acampado la semana pasada en el parque de la Universidad de Columbia.

Las protestas han enfrentado a los estudiantes: un gran número se encuentra a favor de Palestina y exige que sus instituciones condenen la invasión israelí de Gaza. Mientras tanto, algunos estudiantes judíos señalan que muchas de las críticas a Israel los hacen sentir inseguros.

En este sentido, las protestas han sacudido muchos campus universitarios estadounidenses desde la invasión israelí de Gaza. En el caso de Columbia, la presidenta de la Universidad, Nemat Shafik, manifestó en un mensaje a la comunidad escolar que estaba “profundamente entristecida” por lo que estaba sucediendo en el campus.

Por su parte, Prahlad Iyengar, estudiante de posgrado del MIT, formó parte de los estudiantes que instalaron un campamento en el campus de Cambridge, Massachusetts. Desde allí pide un alto el fuego y protesta por lo que describe como la "complicidad del MIT con el genocidio en curso en Gaza".

"Estamos aquí para demostrar que nos reservamos el derecho a protestar. Es una parte esencial de vivir en un campus universitario", aseguró Iyengar.

Asimismo, en Yale los agentes de policía arrestaron a unos 45 manifestantes y los acusaron de un delito menor de invasión a la propiedad privada, según aseguró el oficial Christian Bruckhart, portavoz de la policía de New Haven.

Los manifestantes instalaron tiendas de campaña en la plaza de Beinecke y se manifestaron durante el fin de semana, pidiendo a Yale que ponga fin a cualquier inversión de empresas de defensa que hagan negocios con Israel.

Nadine Cubeisy, estudiante de Yale y una de las organizadoras de la protesta, dijo que era inquietante ver que "esta universidad a la que voy, a la que contribuyo y a la que mis amigos dan dinero esté usando dicho dinero para financiar la violencia".

FUENTE:TRT Español y agencias
