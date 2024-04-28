El ministro de Justicia de Türkiye, Yilmaz Tunc, instó este sábado a la Corte Penal Internacional a acelerar la presentación de un expediente contra Israel, haciendo hincapié en su responsabilidad por crímenes de guerra y genocidio.

"Los funcionarios israelíes que han cometido crímenes de guerra, agresión, asesinato de niños y genocidio, incluido (Benjamín) Netanyahu, deben ser llevados ante el tribunal", pidió Tunc durante un discurso en la Plataforma Interparlamentaria de Jerusalén.

En este sentido, el ministro expresó: "Desafortunadamente, un crimen contra la humanidad, una tragedia humana, continúa desarrollándose ante los ojos del mundo. Los recientes ataques en Palestina son, sin duda, crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra".

Tunc señaló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de Seguridad han emitido más de 60 resoluciones sobre los ataques y violaciones de derechos humanos de Israel.

Asimismo, cuestionó el silencio de Occidente: "¿Podemos hablar del derecho a la vida, constantemente reiterado por Occidente y los defensores de los derechos humanos, en un lugar donde miles de personas han sido martirizadas? ¿Por qué quienes defienden el derecho a la vida no alzan la voz?".

El ministro afirmó que se han violado los principios del derecho humanitario contenidos en los Convenios de Ginebra, especialmente en los ataques ocurridos desde el 7 de octubre.

El caso presentado ante la CIJ