Türkiye insta a la Corte Penal Internacional a actuar contra Israel
El ministro de Justicia de Türkiye, Yilmaz Tunc, pidió acelerar la presentación de expedientes contra funcionarios israelíes que han cometido crímenes de guerra y llevarlos ante el tribunal.
El ministro de Justicia, Yılmaz Tunç, brindó un discurso durante la Plataforma Interparlamentaria de Jerusalén. (Foto: AA) / AA
28 de abril de 2024

El ministro de Justicia de Türkiye, Yilmaz Tunc, instó este sábado a la Corte Penal Internacional a acelerar la presentación de un expediente contra Israel, haciendo hincapié en su responsabilidad por crímenes de guerra y genocidio.

"Los funcionarios israelíes que han cometido crímenes de guerra, agresión, asesinato de niños y genocidio, incluido (Benjamín) Netanyahu, deben ser llevados ante el tribunal", pidió Tunc durante un discurso en la Plataforma Interparlamentaria de Jerusalén.

En este sentido, el ministro expresó: "Desafortunadamente, un crimen contra la humanidad, una tragedia humana, continúa desarrollándose ante los ojos del mundo. Los recientes ataques en Palestina son, sin duda, crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra".

Tunc señaló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de Seguridad han emitido más de 60 resoluciones sobre los ataques y violaciones de derechos humanos de Israel.

Asimismo, cuestionó el silencio de Occidente: "¿Podemos hablar del derecho a la vida, constantemente reiterado por Occidente y los defensores de los derechos humanos, en un lugar donde miles de personas han sido martirizadas? ¿Por qué quienes defienden el derecho a la vida no alzan la voz?".

El ministro afirmó que se han violado los principios del derecho humanitario contenidos en los Convenios de Ginebra, especialmente en los ataques ocurridos desde el 7 de octubre.

El caso presentado ante la CIJ

El ministro también señaló que, a pesar de las medidas provisionales tomadas tras el caso que presentó Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), no existe ningún mecanismo para implementar esta medida.

"El Fiscal de la Corte Penal Internacional debe ahora convertir el expediente que tiene en su poder en un caso y llevar ante el tribunal a los funcionarios israelíes que han cometido crímenes de guerra, agresiones, asesinado a niños y cometido genocidio, especialmente Netanyahu”, enfatizó Tunc.

‘Un mundo más justo es posible’

Además, el ministro Yilmaz Tunc destacó la importancia de las solicitudes de evidencias presentadas por expertos jurídicos y organizaciones de la sociedad civil de Türkiye.

"Nuestra Agencia Anadolu también ha presentado pruebas a la Corte Penal Internacional, especialmente en términos de imágenes y vídeos, pero lamentablemente seguimos viendo que el Fiscal de la Corte Penal Internacional no actúa sobre este asunto", afirmó..

En este sentido, remarcó que "como Türkiye, continuaremos defendiendo y apoyando el establecimiento de un Estado palestino independiente en todas las plataformas".

FUENTE:TRT Español y agencias
