La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (OCHA) aseguró este martes que una ofensiva terrestre israelí en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, sería una "tragedia indescriptible".
A pesar de esta advertencia, el primer ministro Benjamin Netanyahu reiteró que Israel lanzará tarde o temprano una ofensiva terrestre contra Gaza, haya o no una tregua con Hamás.
Según afirmó Martin Griffiths, jefe de OCHA, “una operación en Rafah no será menos que una tragedia indescriptible. Ningún plan humanitario puede contrarrestar eso”.
"Para las agencias que luchan por brindar ayuda humanitaria pese a las hostilidades, las carreteras intransitables, las municiones sin detonar, la escasez de combustible, los retrasos en los puestos de control y las restricciones israelíes, una invasión terrestre supondría un golpe desastroso", manifestó el jefe de OCHA, Griffiths.
Luego, sentenció: "Estamos en una carrera para evitar el hambre y la muerte, y estamos perdiendo".
Netanyahu atacará “con o sin acuerdo”
Mientras tanto, Netanyahu prometió atacar Rafah tarde o temprano. "La idea de que vamos a detener la guerra antes de lograr todos los objetivos está fuera de cualquier discusión", expresó el mandatario israelí.
"Entraremos en Rafah y eliminaremos a los batallones de Hamás, con o sin acuerdo [de tregua], para conseguir la victoria total", añadió.
En esta zona, ubicada en el sur de Gaza, se refugian actualmente 1.5 millones de palestinos que tuvieron que abandonar sus hogares tras las amenazas y ataques de Israel.
Estados Unidos pide que Israel no invada Rafah
Por su parte, Estados Unidos, principal aliado de Israel, se ha sumado al pedido de varios países y organizaciones humanitarias para que Israel se retracte y no ataque Rafah, ya que provocaría una masacre de civiles.
Al reunirse en Tel Aviv con el presidente israelí Isaac Herzog, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo que Washington está decidido a obtener ya una tregua entre Israel y Hamás.
En este marco, al mismo tiempo que presiona a Israel para que renuncie a su ofensiva contra la ciudad de Rafah, Blinken hace lo propio con Hamás para que acepte la propuesta de alto el fuego.
Actualmente, Hamás se encuentra considerando un plan de tregua propuesto en durante una ronda de conversaciones con mediadores de Estados Unidos, Egipto y Qatar, que se llevó a cabo en El Cairo. Mediante esta, Israel detendría temporalmente su ofensiva en Gaza y liberaría a prisioneros palestinos a cambio de rehenes secuestrados el 7 de octubre.
Continúan los ataques en Gaza
Israel ha emprendido una brutal ofensiva contra Gaza tras un ataque de Hamás el 7 de octubre. Este martes, emprendió nuevos ataques en zonas de la sitiada ciudad, asesinando a varias personas, incluyendo niños, según varias agencias de noticias.
El Ministerio de Salud de Gaza ha informado que en las últimas 24 horas, se registraron 33 muertes. En total, 34.568 personas han muerto desde el inicio de la guerra con Israel el 7 de octubre y 77.765 personas resultaron heridas durante el conflicto.