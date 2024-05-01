La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (OCHA) aseguró este martes que una ofensiva terrestre israelí en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, sería una "tragedia indescriptible".

A pesar de esta advertencia, el primer ministro Benjamin Netanyahu reiteró que Israel lanzará tarde o temprano una ofensiva terrestre contra Gaza, haya o no una tregua con Hamás.

Según afirmó Martin Griffiths, jefe de OCHA, “una operación en Rafah no será menos que una tragedia indescriptible. Ningún plan humanitario puede contrarrestar eso”.

"Para las agencias que luchan por brindar ayuda humanitaria pese a las hostilidades, las carreteras intransitables, las municiones sin detonar, la escasez de combustible, los retrasos en los puestos de control y las restricciones israelíes, una invasión terrestre supondría un golpe desastroso", manifestó el jefe de OCHA, Griffiths.

Luego, sentenció: "Estamos en una carrera para evitar el hambre y la muerte, y estamos perdiendo".

Netanyahu atacará “con o sin acuerdo”

Mientras tanto, Netanyahu prometió atacar Rafah tarde o temprano. "La idea de que vamos a detener la guerra antes de lograr todos los objetivos está fuera de cualquier discusión", expresó el mandatario israelí.

"Entraremos en Rafah y eliminaremos a los batallones de Hamás, con o sin acuerdo [de tregua], para conseguir la victoria total", añadió.

En esta zona, ubicada en el sur de Gaza, se refugian actualmente 1.5 millones de palestinos que tuvieron que abandonar sus hogares tras las amenazas y ataques de Israel.