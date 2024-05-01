Un gran robo de armas sacude Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara este martes que aproximadamente dos millones de municiones y granadas se sustrajeron de la base militar de Tolemaida, en el centro del país, y de la Brigada 10 de La Guajira, en el norte de la nación.

“Que cerca de dos millones de artefactos militares, entre ellos dos misiles, 500 granadas RPG, docenas de miles de granadas de mano, millones de municiones para fusil 5,56 y 7,62, hayan sido sustraídos de apenas dos cantones militares, el de Tolemaida y el de la Guajira, muestran como permitieron que las mafias penetraran instituciones”, señaló el mandatario.

En este sentido, sostuvo que “la única manera de explicar todas las armas perdidas” es “que ha existido durante un largo tiempo redes integradas por gente de la Fuerza Pública, militares y civiles, dedicadas a un comercio masivo de armas, usando las armas legales del Estado colombiano”.

Además advirtió que con esa cantidad de municiones “hoy matan a los mismos integrantes de la fuerza pública, a la ciudadanía y, quizás, a los jóvenes y la gente de Haití y otros lugares del mundo”.

Preocupación por el destino de las armas

Petro destacó que, en su opinión, probablemente las armas terminen en manos de grupos armados en Colombia, así como en conflictos extranjeros, “el más cercano el de Haití, a 7 horas en lancha rápida de la base de La Guajira”. También dijo que pueden llegar al “mercado de contrabando de armas a nivel internacional”.

De ahí que el presidente haya destacado que este es “un hecho grave por la magnitud” de las armas que faltan.

También añadió que se están tomando medidas para esclarecer los hechos y que “responsables los habrá”. “Necesitamos separar completamente la Fuerza Pública, como cualquier otra rama del poder público, de cualquier hecho de corrupción”, advirtió.

No es la primera vez que se roban armas en Colombia