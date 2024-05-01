Un gran robo de armas sacude Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara este martes que aproximadamente dos millones de municiones y granadas se sustrajeron de la base militar de Tolemaida, en el centro del país, y de la Brigada 10 de La Guajira, en el norte de la nación.
“Que cerca de dos millones de artefactos militares, entre ellos dos misiles, 500 granadas RPG, docenas de miles de granadas de mano, millones de municiones para fusil 5,56 y 7,62, hayan sido sustraídos de apenas dos cantones militares, el de Tolemaida y el de la Guajira, muestran como permitieron que las mafias penetraran instituciones”, señaló el mandatario.
En este sentido, sostuvo que “la única manera de explicar todas las armas perdidas” es “que ha existido durante un largo tiempo redes integradas por gente de la Fuerza Pública, militares y civiles, dedicadas a un comercio masivo de armas, usando las armas legales del Estado colombiano”.
Además advirtió que con esa cantidad de municiones “hoy matan a los mismos integrantes de la fuerza pública, a la ciudadanía y, quizás, a los jóvenes y la gente de Haití y otros lugares del mundo”.
Preocupación por el destino de las armas
Petro destacó que, en su opinión, probablemente las armas terminen en manos de grupos armados en Colombia, así como en conflictos extranjeros, “el más cercano el de Haití, a 7 horas en lancha rápida de la base de La Guajira”. También dijo que pueden llegar al “mercado de contrabando de armas a nivel internacional”.
De ahí que el presidente haya destacado que este es “un hecho grave por la magnitud” de las armas que faltan.
También añadió que se están tomando medidas para esclarecer los hechos y que “responsables los habrá”. “Necesitamos separar completamente la Fuerza Pública, como cualquier otra rama del poder público, de cualquier hecho de corrupción”, advirtió.
No es la primera vez que se roban armas en Colombia
Esta no es la primera vez que Colombia se enfrenta a un robo de armas. Aunque el robo que denunció Gustavo Petro este martes es de una naturaleza diferente y no parece tener por el momento tintes políticos, sí recuerda al golpe de opinión que la noche del 31 de diciembre de 1978 dio el grupo guerrillero M-19, al que en su momento perteneció el mismo Petro y que posteriormente se desmovilizó tras un acuerdo de paz.
Esa noche, miembros del M-19 ingresaron a la base conocida como el Cantón Norte en Bogotá y se robaron cerca de 5.000 armas por un túnel que durante semanas construyeron desde una casa cercana. El Cantón Norte era el depósito de armas más grande e importante del Ejército en ese momento, según estableció la Comisión de la Verdad de Colombia. Después de la operación, el M-19 se atribuyó la responsabilidad del golpe y con los días el Ejército recuperó las armas, además de arrestar a varios líderes de la guerrilla.
La lista de las armas robadas
El robo de armas se descubrió luego de que se realizara un inventario de los artefactos militares en las bases de Tolemaida y La Guajira para “verificar el uso correcto de armas, municiones y explosivos como parte de la estrategia de seguridad”.
Según un comunicado de la Presidencia de Colombia, esta es la lista de todos los materiales sustraídos.
En Tolemaida:
746 granadas calibre 81 milímetros
3.712 granadas de mano M26
2.880 granadas de 40 milímetros
1.590 granadas de 60 milímetros
797 granadas de 40 milímetros eslabonadas
8.203 municiones, calibre 162
41.745 municiones, calibre 5.56
131.577 municiones, calibre 7.62 eslabonados
626.614 municiones, calibre 5.56.
En La Guajira:
2 misiles Spike
37 misiles Nimrod
550 cohetes RPG
22 granadas de 155 milímetros
621 granadas de 106 milímetros
1.077 granadas de 105 milímetros para obús
1.077 granadas de 90 milímetros
960 granadas de 81 milímetros
1.218 granadas de 60 milímetros
4.171 granadas de 40 milímetros
24 cartuchos de 40 milímetros L 70HE
1.494 granadas de 40 milímetros eslabonadas
3.694 granadas de mano M26
17.456 cargas antitanque
22.293 cargas antitanque punto 50 TAB
330.419 municiones calibre 7.62.
9.829 municiones calibre 162
761.551 municiones 5.56
57.992 municiones 5.56
1.262 municiones, calibre punto 38 Especial.