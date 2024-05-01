TÜRKİYE
El Banco Mundial aplaude las iniciativas de Türkiye sobre cambio climático
Humberto López, director del Banco Mundial para Türkiye, destaca el liderazgo de Türkiye en la crisis climática y las iniciativas de energías renovables.
Lopez durante una conferencia del Banco Mundial / Foto: AA
1 de mayo de 2024

El director de país del Banco Mundial para Türkiye ha elogiado los esfuerzos del país para luchar contra la crisis climática, manifestando que las iniciativas en este campo también contribuirán a la seguridad energética.

En la ceremonia de apertura del Proyecto de Desarrollo del Mercado de Carbono de Türkiye el martes 30 de abril, Humberto López mencionó que tuvieron la oportunidad de iniciar un programa de implementación para llevar a cabo una asociación de mercado.

Mehmet Ozhaseki, ministro turco de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático, también estuvo presente.

Señalando los pasos que Türkiye ha tomado para hacer frente al cambio climático y destacando su liderazgo en este campo, López subrayó que Türkiye es el primero entre los 17 países en los que están trabajando en la Asociación para la Implementación del Mercado (PMI) del Banco Mundial, y agregó: "Voy a un evento tras otro, y en todos estoy destacando el liderazgo que el país está mostrando en el cambio climático”.

"Y creo que tiene que ser reconocido por eso. No es solo lo que estás haciendo, es el liderazgo que estás mostrando como país".

Seguridad energética, alta eficiencia

Sobre el duodécimo Plan Nacional de Desarrollo de Türkiye y el papel del cambio climático en el mismo, López dijo que el progreso realizado en esta área se puede ver en las actividades de Türkiye.

Señalando las iniciativas de energía renovable de Ankara, añadió que los planes para estas son positivos y pueden ayudar a luchar contra el cambio climático.

López también dijo que estos planes contribuirán a la seguridad energética y a la alta eficiencia en el país.

Precisó que el Banco Mundial ha anunciado un paquete de 18.000 millones de dólares para las iniciativas de Türkiye en este campo en los próximos tres años, de los cuales 12.000 millones de dólares se asignarán para apoyar al sector privado.

Afirmando que también disponen de programas para apoyar la lucha contra los incendios forestales, el funcionario declaró que también trabajan en temas como el uso del agua, la sequía y las inundaciones.

Haciendo hincapié en que están tratando de aumentar la intensidad de las fuentes de energía con bajas emisiones de carbono, López subrayó: "Esto va a apoyar la seguridad energética del país y reducir el costo".

