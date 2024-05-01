El director de país del Banco Mundial para Türkiye ha elogiado los esfuerzos del país para luchar contra la crisis climática, manifestando que las iniciativas en este campo también contribuirán a la seguridad energética.

En la ceremonia de apertura del Proyecto de Desarrollo del Mercado de Carbono de Türkiye el martes 30 de abril, Humberto López mencionó que tuvieron la oportunidad de iniciar un programa de implementación para llevar a cabo una asociación de mercado.

Mehmet Ozhaseki, ministro turco de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático, también estuvo presente.

Señalando los pasos que Türkiye ha tomado para hacer frente al cambio climático y destacando su liderazgo en este campo, López subrayó que Türkiye es el primero entre los 17 países en los que están trabajando en la Asociación para la Implementación del Mercado (PMI) del Banco Mundial, y agregó: "Voy a un evento tras otro, y en todos estoy destacando el liderazgo que el país está mostrando en el cambio climático”.

"Y creo que tiene que ser reconocido por eso. No es solo lo que estás haciendo, es el liderazgo que estás mostrando como país".

Seguridad energética, alta eficiencia