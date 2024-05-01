El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que romperá relaciones diplomáticas con Israel a partir del jueves por sus acciones en Gaza.

"Mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel (...) por tener un presidente genocida", aseguró el mandatario desde Bogotá.

Durante un discurso con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, Petro aseguró: "Aquí, delante de ustedes el Gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel (...) por tener un Gobierno, por tener un presidente genocida".

Luego, enfatizó que “los países no pueden permanecer pasivos ante los acontecimientos en Gaza”.