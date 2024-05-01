El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que romperá relaciones diplomáticas con Israel a partir del jueves por sus acciones en Gaza.
"Mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel (...) por tener un presidente genocida", aseguró el mandatario desde Bogotá.
Durante un discurso con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, Petro aseguró: "Aquí, delante de ustedes el Gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel (...) por tener un Gobierno, por tener un presidente genocida".
Luego, enfatizó que “los países no pueden permanecer pasivos ante los acontecimientos en Gaza”.
"No pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nosotros", indicó el presidente desde la céntrica Plaza de Bolívar, donde recibió a miles de sus simpatizantes.
"Si muere Palestina muere la humanidad", añadió.
Petro ya había criticado en reiteradas ocasiones al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y solicitó unirse al caso de Sudáfrica que acusa a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia.