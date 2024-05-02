En Colombia y Ecuador, el calentamiento global y el crecimiento demográfico han menguado la disponibilidad del agua en las últimas décadas, en dos países donde gran parte de la energía es de fuente hidroeléctrica.

Este año se sumó el fenómeno de El Niño, implacable y prolongado, afectando aún más a estas potencias hídricas con dependencia energética mutua.

En enero pasado, los incendios en Colombia consumieron unas 17.100 hectáreas de vegetación en enero. En marzo y abril, las llamas arrasaron bosques en el centro del país, el Caribe y la Amazonía, una región cuya abundante humedad permite enfriar las temperaturas globales.

Ecuador atravesó también en esos meses un periodo "anormalmente seco", según su organismo climático, y una sequía severa en la región cercana a los embalses de Mazar y Paute, provincia de Azuay, un sistema que abastece al treinta y ocho por ciento de la demanda nacional de electricidad.

Ante esta situación crítica, Colombia cesó sus exportaciones de energía a Ecuador. La medida agravó la crisis en su vecino, que ordenó cortes diarios de energía de hasta trece horas.

Racionamiento de agua en Bogotá

Aproximadamente diez millones de habitantes en Bogotá, la capital colombiana, y sus alrededores tienen racionamiento de agua desde el 11 de abril.

Al mismo tiempo, las reservas hídricas del sistema energético nacional bajaron al récord del treinta por ciento de su volumen útil. El embalse de El Peñol en Antioquia, el más grande del país, registró niveles de hasta veinticinco por ciento.

Las termoeléctricas pasaron entonces a operar a su máxima capacidad en su intento por abastecer a una población que, además, aumentó en cinco millones de personas en una década, según la autoridad estadística.

A su vez, las reservas de agua de temporadas lluviosas y "un parque térmico en muy buenas condiciones" permitieron evitar los racionamientos de luz en Colombia, asegura a AFP Ismael Suescún, ingeniero eléctrico y profesor retirado de la Universidad de Antioquia.

Las represas de Ecuador, en alerta

En Ecuador, la represa de Mazar llegó a registrar niveles del cero por ciento de agua a mediados de abril.

Este episodio fue denunciado como “sabotaje” por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, cuyo gobierno insinuó que la represa fue vaciada intencionalmente.