Türkiye decidió detener todas las exportaciones e importaciones hacia y desde Israel, como medida punitiva ante la brutal agresión de Tel Aviv contra Gaza que ha matado a más de 34.596 palestinos en poco más de seis meses.
"Hasta que el Gobierno de Israel permita el flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria a Gaza, Türkiye implementará decisiva y resueltamente las nuevas medidas”, informó el Ministerio de Comercio turco.
"Se ha implementado la segunda fase de medidas a nivel estatal, y se han detenido todas las transacciones de exportación e importación con Israel, las cuales cubren todos los productos", detalló.
En abril, Ankara impuso restricciones comerciales a Israel, y expresó que la decisión se mantendrá hasta que Israel declare un alto el fuego de inmediato y permita un flujo adecuado e ininterrumpido de ayuda humanitaria hacia Gaza.
La exportación ya estaba restringida para 54 grupos de productos
El 9 de abril el Ministerio de Comercio de Türkiye restringió varios tipos de productos de aluminio y acero, pinturas, cables eléctricos, materiales de construcción, combustible entre otros materiales.
Türkiye ha sido uno de los críticos más acérrimos de Israel desde que lanzó la campaña militar el 7 de octubre, y ha proporcionado ayuda humanitaria sustancial a Gaza desde el inicio de los ataques israelíes, incluidos alimentos, suministros médicos y la evacuación de miles de pacientes.
Más de 34.500 palestinos han muerto y 77.700 han resultado heridos en la brutal ofensiva israelí en Gaza desde la operación del 7 de octubre por parte del grupo de resistencia palestino Hamás.
Israel ha impuesto un bloqueo total a Gaza, dejando a su población, en especial a los residentes del norte de Gaza, al borde de la hambruna.