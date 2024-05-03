Türkiye decidió detener todas las exportaciones e importaciones hacia y desde Israel, como medida punitiva ante la brutal agresión de Tel Aviv contra Gaza que ha matado a más de 34.596 palestinos en poco más de seis meses.

"Hasta que el Gobierno de Israel permita el flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria a Gaza, Türkiye implementará decisiva y resueltamente las nuevas medidas”, informó el Ministerio de Comercio turco.

"Se ha implementado la segunda fase de medidas a nivel estatal, y se han detenido todas las transacciones de exportación e importación con Israel, las cuales cubren todos los productos", detalló.

En abril, Ankara impuso restricciones comerciales a Israel, y expresó que la decisión se mantendrá hasta que Israel declare un alto el fuego de inmediato y permita un flujo adecuado e ininterrumpido de ayuda humanitaria hacia Gaza.

La exportación ya estaba restringida para 54 grupos de productos