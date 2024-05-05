Más de tres millones de ciudadanos en Panamá acudirán a las urnas este domingo 5 de mayo para elegir al próximo presidente y vicepresidente que gobernarán el país desde el 1 de julio hasta el 30 de junio de 2029. Sin embargo, el proceso se desarrolla bajo un manto de incertidumbre y la encrucijada de la situación en el Darién.

Ocho candidatos buscan llegar a la Presidencia, aunque un claro favorito despunta con casi el 30 por ciento en intención de voto: José Raúl Mulino, opositor derechista del partido Realizando Metas y legado del expresidente Ricardo Martinelli. Pero su participación estuvo en duda casi hasta el último momento por una demanda que pedía anular por inconstitucional su postulación.

La Corte Suprema de Panamá analizaba una impugnación por representar a su partido sin ganar elecciones primarias. Un enredo legal que se desprende, justamente, de la situación jurídica y política del expresidente Martinelli. Mulino reemplazó al exmandatario en la candidatura, luego de que el Tribunal Electoral inhabilitara a Martinelli por una condena a más de 10 años de cárcel por blanqueo de capitales.

Finalmente, horas antes de que comiencen las votaciones, la Corte finalmente desechó la demanda y dijo que, con su decisión, buscó preservar la institucionalidad, la paz social y el derecho “a elegir y ser elegido”.

Sin embargo, el caso judicial no ha impedido que se consolide en las encuestas. Un sondeo publicado este jueves registró un 37,6 por ciento de intención de voto a favor de Mulino: la cifra marca una ventaja que ha aumentado desde marzo (29,4 por ciento) y abril (26 por ciento). Su principal rival, el expresidente socialdemócrata Martín Torrijos, quien gobernó de 2004-2009, le sigue muy por debajo con el 16,4 por ciento. Muy cerca están los abogados de centroderecha Rómulo Roux, con un 14,9 por ciento, y Ricardo Lombana, con un 12,7 por ciento.

Las elecciones presidenciales en Panamá solo tienen una vuelta y se ganan con mayoría simple.