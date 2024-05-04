El reconocido médico británico-palestino Ghassan Abu Sitta, rector de la Universidad de Glasgow, denunció este sábado que se le prohibió el ingreso a Francia. El cirujano se encontraba en el aeropuerto de París cuando informó que, a pedido de Alemania, se le prohibió entrar al país.
“Estoy en el aeropuerto Charles De Gaulle. Me impiden entrar en Francia. Se supone que hoy debo hablar en el Senado francés. Dicen que los alemanes me prohibieron la entrada a Europa durante un año”, explicó a través de su cuenta de la red social X.
Luego, el doctor de Médicos sin Fronteras (MSF) añadió: “Europa silencia a los testigos del genocidio, mientras Israel los mata en prisión”.
Abu Sitta ha trabajado en doce guerras durante los últimos treinta años, entre ellas, en Yemen, Irak, Siria, el sur del Líbano y Gaza. El año pasado, el cirujano plástico se ofreció como voluntario en los hospitales de Gaza durante las primeras semanas de los ataques israelíes.
Alemania le niega el ingreso al país
Ghassan Abu Sitta ya había sufrido un hecho similar el mes pasado en Alemania, donde se le negó la entrada al país.
El 12 de abril, el cirujano fue retenido durante varias horas en el aeropuerto de Berlín, hasta que finalmente le informaron que debía regresar al Reino Unido. Había viajado para participar en una conferencia en apoyo a Palestina, donde iba a brindar evidencia sobre lo que vio en Gaza.
"Cuando llegué al aeropuerto de Berlín, me detuvieron. Me llevaron para interrogarme durante tres horas y media. Luego me dijeron que no se me permitiría entrar en suelo alemán durante el resto de abril", explicó.
En ese entonces, la policía del aeropuerto dijo que se le negó la entrada debido a “la seguridad de las personas en la conferencia y el orden público”, según detalló. Sin embargo, para Abu Sitta, este no es el motivo real: "La razón detrás de esto es que quieren silenciar las voces palestinas".
La prohibición de ingresar a Alemania recayó sobre él durante todos los días que duraba la conferencia a la que debía asistir, titulada Congreso Palestino.
Durante el encuentro se debían discutir una variedad de temas, incluidos los envíos de armas alemanas a Israel y la solidaridad con lo que los organizadores llamaron la lucha palestina. Finalmente, el evento fue interrumpido antes de tiempo por la Policía.
Histórico apoyo de los estudiantes de la Universidad de Glasgow a Palestina
Además de su prestigiosa carrera como cirujano, Abu Sittah se convirtió hace un mes en el rector de la Universidad de Glasgow, en Escocia, tras una histórica votación que dejó de manifiesto la solidaridad de los estudiantes con Palestina.
El cirujano británico-palestino obtuvo el ochenta por ciento de los votos en una elección que tuvo el doble de participación en comparación con las anteriores.
Esta elección se llevó a cabo meses después de que una alumna de 29 años fuera asesinada junto a su familia durante un bombardeo israelí en Gaza. En ese momento, la dirección de la universidad no emitió ninguna declaración, generando el rechazo de la comunidad.
Ahora, con Ghassan Abu Sittah como nuevo rector de la universidad, se establecerá un fondo de reparaciones en nombre de la joven, Dima Abdullatif Mohammed Alhaj, dedicado a apoyar a los jóvenes estudiantes de Gaza.