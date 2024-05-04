El reconocido médico británico-palestino Ghassan Abu Sitta, rector de la Universidad de Glasgow, denunció este sábado que se le prohibió el ingreso a Francia. El cirujano se encontraba en el aeropuerto de París cuando informó que, a pedido de Alemania, se le prohibió entrar al país.

“Estoy en el aeropuerto Charles De Gaulle. Me impiden entrar en Francia. Se supone que hoy debo hablar en el Senado francés. Dicen que los alemanes me prohibieron la entrada a Europa durante un año”, explicó a través de su cuenta de la red social X.

Luego, el doctor de Médicos sin Fronteras (MSF) añadió: “Europa silencia a los testigos del genocidio, mientras Israel los mata en prisión”.

Abu Sitta ha trabajado en doce guerras durante los últimos treinta años, entre ellas, en Yemen, Irak, Siria, el sur del Líbano y Gaza. El año pasado, el cirujano plástico se ofreció como voluntario en los hospitales de Gaza durante las primeras semanas de los ataques israelíes.

Alemania le niega el ingreso al país

Ghassan Abu Sitta ya había sufrido un hecho similar el mes pasado en Alemania, donde se le negó la entrada al país.

El 12 de abril, el cirujano fue retenido durante varias horas en el aeropuerto de Berlín, hasta que finalmente le informaron que debía regresar al Reino Unido. Había viajado para participar en una conferencia en apoyo a Palestina, donde iba a brindar evidencia sobre lo que vio en Gaza.

"Cuando llegué al aeropuerto de Berlín, me detuvieron. Me llevaron para interrogarme durante tres horas y media. Luego me dijeron que no se me permitiría entrar en suelo alemán durante el resto de abril", explicó.