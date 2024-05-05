CLIMA
La crisis climática y El Niño, causantes de las inundaciones en Brasil
El sur de Brasil es azotado por las peores inundaciones en 80 años, potenciadas por la crisis climática. Casi 70.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares y al menos 60 murieron.
Inundaciones en Porto Alegre, Brasil, mayo 2024. / Foto: Getty Images
5 de mayo de 2024

Casi setenta mil personas tuvieron que abandonar sus hogares, unas sesenta murieron y decenas siguen desaparecidas por las inundaciones sin precedentes que azotan el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil.

La combinación desastrosa de la crisis climática y el fenómeno meteorológico El Niño favoreció las lluvias, que produjeron las peores inundaciones de los últimos ochenta años en la región.

Las imágenes de Porto Alegre, una de las mayores ciudades del sur de Brasil, con una población de casi 1,4 millones, son desoladoras. Según informó Defensa Civil, además de los casi setenta mil evacuados, más de un millón de hogares están sin agua y los daños en infraestructuras “son incalculables”.

Asimismo, numerosas rutas se encuentran interrumpidas en la región y afectan a casi 320 localidades, muchas de ellas aisladas.

Una situación sin precedentes

El gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmó que se trata de una situación "dramática" y "absolutamente sin precedentes".

En rueda de prensa conjunta con varios ministros, que viajaron a Porto Alegre, el gobernador dijo temer que se "comprometa el abastecimiento y la cadena productiva" en la región.

Por su parte, el alcalde de Porto Alegre, Sebastiao Melo, pidió a la población racionar el agua, ya que cuatro de las seis plantas de tratamiento de la ciudad se encuentran cerradas.

“Una combinación desastrosa”

La “combinación desastrosa” que supone el cambio climático y el fenómeno meteorológico El Niño favoreció las lluvias devastadoras en la región, de acuerdo al especialista en climatología brasileño, Francisco Eliseu Aquino.

El experto detalló en diálogo con AFP que Rio Grande do Sul siempre ha sido un punto de encuentro entre masas de aire tropicales y polares, sin embargo, estas interacciones se intensificaron con el cambio climático.

“Cuando este se combina con el fenómeno El Niño, que se caracteriza por un aumento de la temperatura de las aguas del Pacífico, tenemos una combinación desastrosa que hace que la atmósfera sea más inestable y propicia las tormentas en Rio Grande do Sul”, detalló.

Asimismo, Aquino, jefe del departamento de Geografía de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, recordó que en los últimos años “hemos vivido periodos de lluvias extremas, pero también de gran sequía. Los eventos extremos son más frecuentes y más intensos”.

FUENTE:TRT Español y agencias
