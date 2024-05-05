Casi setenta mil personas tuvieron que abandonar sus hogares, unas sesenta murieron y decenas siguen desaparecidas por las inundaciones sin precedentes que azotan el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil.

La combinación desastrosa de la crisis climática y el fenómeno meteorológico El Niño favoreció las lluvias, que produjeron las peores inundaciones de los últimos ochenta años en la región.

Las imágenes de Porto Alegre, una de las mayores ciudades del sur de Brasil, con una población de casi 1,4 millones, son desoladoras. Según informó Defensa Civil, además de los casi setenta mil evacuados, más de un millón de hogares están sin agua y los daños en infraestructuras “son incalculables”.

Asimismo, numerosas rutas se encuentran interrumpidas en la región y afectan a casi 320 localidades, muchas de ellas aisladas.

Una situación sin precedentes

El gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmó que se trata de una situación "dramática" y "absolutamente sin precedentes".

En rueda de prensa conjunta con varios ministros, que viajaron a Porto Alegre, el gobernador dijo temer que se "comprometa el abastecimiento y la cadena productiva" en la región.