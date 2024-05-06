José Raúl Mulino, la persona de confianza del exmandatario Ricardo Martinelli quien quedó inhabilitado electoralmente tras una condena por blanqueo de dinero, ganó este domingo la elección presidencial en Panamá con más del 95% del escrutinio preliminar, y el reconocimiento por parte de la autoridad electoral y de sus rivales de su victoria.

Mulino, de 64 años, fue ministro de Seguridad de Martinelli y reemplazó en la boleta al popular exmandatario por los partidos Realizando Metas y Alianza. Obtuvo el 34,38% de los votos, mientras que Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino, quedó segundo en el conteo preliminar con un 24,92%.

Desde el tribunal electoral, el presidente magistrado Alfredo Juncá llamó por videollamada a Mulino y lo proclamó “ganador extraoficial” con base en el avance del conteo, a lo que Mulino se comprometió para dar lo mejor de sí como gobernante.

“Agradezco la llamada y recibo con placer los resultados expresados siendo los mismos la voluntad mayoritaria del pueblo”, dijo Mulino, al tiempo en que recordó los obstáculos que afrontó su nominación.

La jornada electoral destacó por la histórica participación de votantes, con más del 77,57% de los panameños.

A Mulino y Lombana les seguían en el conteo preliminar el expresidente Martín Torrijos, con 16,01%, y Rómulo Roux, de Cambio Democrático, con 11,24% en una votación.

Antes de concluir el escrutinio, los dos últimos reconocieron su derrota en pronunciamientos públicos y felicitaron a Mulino. “El pueblo panameño eligió este 5 de mayo una propuesta distinta a la que nosotros presentamos. Quiero felicitar a José Raúl Mulino por su elección como presidente de la República”, dijo Roux. Poco antes, Torrijos también reconoció la victoria del delfin de Martinelli.

Finalmente, Lombana también admitió su derrota y, aún sonriente, indicó públicamente que su movimiento era la principal fuerza de la oposición.

"Misión cumplida, carajo"

“Misión cumplida, carajo”, proclamó Mulino ante sus seguidores tras la victoria. “Aquí estamos porque hemos llegado con el voto mayoritario del pueblo panameño duela a quien le duela”, defendió, aún recordando que no imaginaba este resultado cuando le ofrecieron presentarse como vicepresidente con Martinelli.

Para el que fue inicialmente su compañero de fórmula tuvo palabras de respaldo. “Abrazos a Ricardo donde está. Como dije, se acabó la persecución política en este país”, pronunció, mientras sus partidarios coreaban “libertad, libertad”.

Mulino recibió felicitaciones por mensaje del Gobierno de Estados Unidos y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.