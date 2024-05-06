ORIENTE MEDIO
Hamás acepta propuesta de cese del fuego en Gaza, dice líder Ismail Haniya
El grupo informó que aceptó la propuesta de alto el fuego que presentaron Egipto y Qatar. Los detalles sobre lo que implica el acuerdo no estuvieron disponibles de inmediato.
Palestinos lloran a sus familiares muertos en el ataque de Israel a Rafah mientras el Ejército israelí ordena evacuar algunos barrios. Foto: AA / Others
6 de mayo de 2024

Hamás dijo que aceptó una propuesta del cese del fuego en Gaza que presentaron Egipto y Qatar.

El grupo de resistencia señaló en un comunicado que su jefe, Ismail Haniya, había informado al primer ministro de Qatar y al jefe de inteligencia de Egipto que aceptaba su propuesta. Los detalles sobre lo que implicaba el acuerdo no estuvieron disponibles de inmediato.

Durante meses, Egipto y Qatar han mediado las conversaciones entre Israel y Hamás.

Israel ya había ordenado la ofensiva sobre Rafah

El Ejército de Israel comenzó a evacuar algunos barrios cerca de la frontera en el este de Rafah este lunes, antes de un esperado ataque terrestre en la ciudad de Gaza.

El portavoz del ejército israelí instó a los residentes palestinos y a los desplazados en varias zonas al este de Rafah a evacuar inmediatamente hacia la zona de al Mawasi, según la televisión estatal KAN.

"La estimación es de unas 100.000 personas", dijo un portavoz militar a periodistas cuando se le preguntó cuántas personas estaban siendo evacuadas.

A pesar de la creciente oposición internacional, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió invadir Rafah, que alberga más de 1,4 millones de palestinos desplazados.

Rafah es la última zona que queda en Gaza donde Israel no había anunciado formalmente la entrada de sus tropas para continuar el ataque contra los palestinos.

Israel bombardea edificio de una agencia de la ONU

Las fuerzas de Israel bombardearon un edificio perteneciente a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Gaza, informaron los medios locales.

La emisora estatal israelí KAN dijo este domingo que el Ejército de Israel afirmó que el edificio era un "centro de mando militar" utilizado por el grupo palestino Hamás.

Además del ataque, muchas personas murieron en bombardeos de aviones de combate israelíes contra dos escuelas en Gaza donde familias desplazadas se habían refugiado.

Israel había atacado previamente centros de la UNRWA en Gaza.

La agresión de Israel contra Gaza, que llega al día 213, ha matado al menos a 34.683 palestinos, el 70 por ciento de ellos bebés, niños y mujeres­­­­­, y ha herido a más de 78.018.

FUENTE:TRT Español y agencias
Por Baba Umar