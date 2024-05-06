Hamás dijo que aceptó una propuesta del cese del fuego en Gaza que presentaron Egipto y Qatar.

El grupo de resistencia señaló en un comunicado que su jefe, Ismail Haniya, había informado al primer ministro de Qatar y al jefe de inteligencia de Egipto que aceptaba su propuesta. Los detalles sobre lo que implicaba el acuerdo no estuvieron disponibles de inmediato.

Durante meses, Egipto y Qatar han mediado las conversaciones entre Israel y Hamás.

Israel ya había ordenado la ofensiva sobre Rafah

El Ejército de Israel comenzó a evacuar algunos barrios cerca de la frontera en el este de Rafah este lunes, antes de un esperado ataque terrestre en la ciudad de Gaza.

El portavoz del ejército israelí instó a los residentes palestinos y a los desplazados en varias zonas al este de Rafah a evacuar inmediatamente hacia la zona de al Mawasi, según la televisión estatal KAN.

"La estimación es de unas 100.000 personas", dijo un portavoz militar a periodistas cuando se le preguntó cuántas personas estaban siendo evacuadas.

A pesar de la creciente oposición internacional, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió invadir Rafah, que alberga más de 1,4 millones de palestinos desplazados.