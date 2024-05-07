Israel comenzó su ofensiva en Rafah en la noche de este lunes y madrugada del martes, a pesar de que Hamás anunció horas antes que había aceptado una propuesta de cese del fuego en Gaza hecha por Qatar y Egipto. La respuesta de Israel sobre la propuesta fue tajante: se encuentra "lejos de las exigencias israelíes".

Durante la madrugada del martes, los tanques ingresaron a la sitiada ciudad, en el sur de Gaza, y llegaron hasta a 200 metros de su cruce con el vecino Egipto.

Poco después, el Ejército de Israel afirmó que tomó el "control operativo" del lado palestino del cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto. También detalló que sus tropas estaban "escudriñando la zona".

El ingreso de los tanques ocurrió horas después de que las fuerzas israelíes lanzaran ataques aéreos en el este de Rafah que, según afirmaron, estaban dirigidos a Hamás. El hospital kuwaití de Rafah dijo que recibió "once muertos" y "decenas de heridos" por estos bombardeos.

El Gobierno de Israel decidió seguir adelante con su anunciada operación en Rafah "para ejercer presión militar sobre Hamás, con el objetivo de avanzar en la liberación de los rehenes y otros objetivos de guerra". Esto a pesar de que el grupo de resistencia palestino ya había aceptado una propuesta de tregua.

La semana pasada, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el Ejército invadiría Rafah, “con o sin acuerdo” de alto el fuego.

La ciudad de Rafah es el hogar de más de 1,5 millones de palestinos que se han refugiado de la agresión que lanzó Israel tras un ataque de Hamás del pasado 7 de octubre. El lunes el ejército israelí emitió órdenes de evacuación inmediata para los palestinos en los barrios orientales de Rafah y les pidió que salieran de la ciudad de al Mawasi en el sur de Gaza.

Continúan las negociaciones en El Cairo

Mientras tanto, una delegación de Qatar se dirigía a El Cairo este martes por la mañana para reanudar las conversaciones indirectas entre Hamás e Israel sobre una tregua en Gaza y un acuerdo de intercambio de rehenes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar afirmó en un comunicado que las conversaciones continuarán en Egipto para alcanzar un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza, el intercambio de prisioneros y detenidos y el flujo sostenible de ayuda humanitaria.

ONU: La invasión terrestre de Rafah sería “intolerable”

El jefe de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó que la invasión terrestre de Rafah sería "intolerable" y pidió a Israel y Hamás "hacer un esfuerzo adicional" para alcanzar un acuerdo de alto el fuego. La aceptación de la propuesta qatarí-egipcia de alto el fuego por parte de Hamás pone el foco sobre Israel.

"Esta es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Una invasión terrestre en Rafah sería intolerable debido a sus devastadoras consecuencias humanitarias y a su impacto desestabilizador en la región", advirtió Guterres.

Estados Unidos pide a Israel detener su ataque en Rafah

Tras conocerse que Hamás aceptó la propuesta de Egipto y Qatar, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller, aseguró: "Puedo confirmar que Hamás ha emitido una respuesta. Estamos examinando esa respuesta ahora y discutiéndola con nuestros socios en la región".

Asimismo, el Gobierno del presidente Joe Biden pidió de nuevo a Israel que no ataque Rafah.

"No hemos visto un plan humanitario que sea creíble y que se pueda aplicar", explicó Miller, y añadió: "Pensamos que una operación militar en Rafah en este momento aumentaría dramáticamente el sufrimiento del pueblo palestino (y) conduciría a una mayor pérdida de vidas civiles".

Biden habló el lunes por teléfono con el primer ministro Netanyahu, a quien reiteró su posición "clara" sobre Rafah, según la Casa Blanca.

Esta es la primera línea roja clara que la Casa Blanca ha marcado a Israel hasta ahora sobre su ataque indiscriminado a Gaza, anteriormente el apoyo ha sido absoluto.

Israel no abordó las negociaciones de “buena fe”, dice funcionario de EE.UU.

Israel no ha abordado la última fase de negociaciones con Hamás de "buena fe" para alcanzar un alto el fuego y todavía planea invadir Rafah, algo que Estados Unidos se ha comprometido a detener, dijo un funcionario estadounidense familiarizado con las negociaciones de tregua a la agencia de noticias Reuters.

"[Benjamin] Netanyahu y el gabinete de guerra no parecen haber abordado la última fase de las negociaciones [con Hamás] de buena fe", dijo el funcionario.

Jordania dice que Netanyahu pone en peligro el acuerdo