El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo una reunión bilateral con el Jeque Meshal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, emir de Kuwait, y con delegaciones kuwaitíes, este martes en el Complejo Presidencial de Ankara.

Durante la reunión, que conmemoró el 60º aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales, el presidente turco y el emir kuwaití dialogaron sobre los vínculos económicos y comerciales entre ambas naciones.

Asimismo, en este encuentro se evaluaron iniciativas adoptadas en diversos campos, desde la industria de defensa hasta el Proyecto de la Ruta de Desarrollo, y se analizaron medidas con el objetivo de impulsar el comercio bilateral a cinco mil millones de dólares.

También se hizo hincapié en la revitalización del Mecanismo de la Comisión Económica Conjunta entre Türkiye y Kuwait, con un reconocimiento del beneficio mutuo en la promoción de las inversiones y el comercio.

Además, dialogaron sobre cooperación en diplomacia, salud, cultura, turismo y educación.

El presidente Erdogan reiteró el apoyo de Türkiye a la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de Kuwait, y se comprometió a mantener una comunicación sólida en todos los niveles.