Türkiye y Kuwait conmemoran el 60° aniversario de sus lazos diplomáticos
El presidente de Türkiye, Erdogan, se reunió en Ankara con el Jeque Meshal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, emir de Kuwait, con motivo del aniversario de sus relaciones diplomáticas bilaterales.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan se reúne con el emir de Kuwait, Jeque Meshal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, en el complejo presidencial de Ankara, el 7 de mayo de 2024 / Foto: AA
7 de mayo de 2024

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo una reunión bilateral con el Jeque Meshal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, emir de Kuwait, y con delegaciones kuwaitíes, este martes en el Complejo Presidencial de Ankara.

Durante la reunión, que conmemoró el 60º aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales, el presidente turco y el emir kuwaití dialogaron sobre los vínculos económicos y comerciales entre ambas naciones.

Asimismo, en este encuentro se evaluaron iniciativas adoptadas en diversos campos, desde la industria de defensa hasta el Proyecto de la Ruta de Desarrollo, y se analizaron medidas con el objetivo de impulsar el comercio bilateral a cinco mil millones de dólares.

También se hizo hincapié en la revitalización del Mecanismo de la Comisión Económica Conjunta entre Türkiye y Kuwait, con un reconocimiento del beneficio mutuo en la promoción de las inversiones y el comercio.

Además, dialogaron sobre cooperación en diplomacia, salud, cultura, turismo y educación.

El presidente Erdogan reiteró el apoyo de Türkiye a la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de Kuwait, y se comprometió a mantener una comunicación sólida en todos los niveles.

Por otro lado, se refirieron a los ataques de Israel contra los palestinos en Gaza. En este punto, el mandatario turco destacó la postura de Kuwait contra la agresión israelí y los esfuerzos en curso de Türkiye hacia un alto el fuego duradero.

Erdogan destacó la necesidad de que el mundo islámico lleve a cabo esfuerzos unificados para establecer un Estado palestino independiente y soberano con Jerusalén Este como su capital dentro de las fronteras de 1967, y así lograr la paz y la prosperidad regionales.

Luego, al remarcar la importancia de la cooperación entre el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y la Organización de Estados Túrquicos, el jefe de Estado turco señaló que el apoyo de Kuwait es fundamental para abrir nuevas vías de colaboración.

Tras las reuniones, el presidente Erdogan otorgó la Orden de la República de Türkiye al emir Al Sabah y se firmaron seis memorandos de entendimiento entre ambos países, que abarcan diversos sectores, incluidos la inversión, el comercio, la defensa, la gestión de desastres y la diplomacia.

Acompañaron al presidente Erdogan en la reunión a nivel de delegación el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek; el ministro de Defensa Nacional, Yaşar Güler; el ministro de Comercio, Ömer Bolat; presidente del Grupo de Amistad Interparlamentario Turquía-Kuwait y diputado del Partido AK en Adana, Ahmet Zenbilci; el director de Comunicaciones, Fahrettin Altun; el presidente de Industrias de Defensa, Haluk Görgün; el jefe de gabinete de la presidencia turca, Hasan Doğan; el asesor presidencial en jefe para política exterior y seguridad, Akif Çağatay Kılıç; el asesor presidencial Sefer Turan, y el embajador de la República de Türkiye en Kuwait, Tuba Nur Sönmez.

FUENTE:TRT Español y agencias
