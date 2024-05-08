El difícil contexto socioeconómico del sur de España ha convertido a esta región en tierra fértil para el narcotráfico, que logra reclutar cada vez más jóvenes.

Esta compleja situación quedó en el foco en febrero pasado, tras la muerte de dos agentes de la Guardia Civil, cuya lancha fue embestida por una embarcación de narcotraficantes en la provincia andaluza de Cádiz.

La embarcación había transportado hachís desde Marruecos hacia España. Tenía amplio espacio, potentes motores, radares y visores nocturnos.

Una lancha de este tipo puede transportar entre dos mil y tres mil kilos de droga y alcanzar los cien kilómetros por hora. "Se convierte en un proyectil" que "revienta" todo a su paso, según ha explicado Lisardo Capote, jefe de Vigilancia Aduanera en el Campo de Gibraltar, en diálogo con la agencia de noticias AFP.

Este suceso conmocionó a la región, pese a estar acostumbrada desde hace décadas a ver constantemente noticias de agentes heridos durante persecuciones, detenciones de narcotraficantes o incautaciones de hachís.

En el sur de España, el contrabando es "algo histórico y algo endémico", detalló Capote. Desde su puesto, ubicado en el puerto de Algeciras, patrullan el estrecho de Gibraltar, que separa en apenas 14 kilómetros a España de Marruecos en su lugar más angosto.

La pobreza propicia el narcotráfico

En este marco, los jóvenes de barrios empobrecidos, donde el contrabando es "tradición" y el desempleo es del sesenta por ciento entre la población juvenil, tienen tendencia a caer en las redes de tráfico de drogas, según sostiene Francisco Mena, presidente de la asociación contra el narcotráfico Coordinadora Alternativas.

"El narcotráfico se alimenta del paro, la pobreza, la exclusión social", continúa Mena, y señala como ejemplo a la provincia de Cádiz, que alberga ciudades con el mayor desempleo del país, como La Línea de la Concepción, con un 33 por ciento, frente al 12,3 por ciento a nivel nacional.