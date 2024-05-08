TÜRKİYE
El presidente Erdogan recibió al primer ministro de Azerbaiyán
El mandatario de Türkiye y el primer ministro de Azerbaiyán, Ali Asadov, dialogaron acerca de las relaciones bilaterales, y se comprometieron a mantener una cooperación estrecha y continua.
El presidente Recep Tayyip Erdoğan se reunió con el Primer Ministro de Azerbaiyán, Ali Asadov, en el Complejo Presidencial. / Foto: AA
8 de mayo de 2024

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió este miércoles al primer ministro de Azerbaiyán, Ali Asadov, en el Complejo Presidencial de la capital turca, Ankara.

Durante la reunión, dialogaron acerca de las relaciones bilaterales, las negociaciones de paz entre Azerbaiyán y Armenia, los ataques de Israel a Gaza, y la situación actual de la región y del mundo.

El jefe de Estado turco expresó su satisfacción por los avances logrados en las conversaciones de paz entre Azerbaiyán y Armenia, y anticipó que la próxima reunión, que se llevará a cabo en la ciudad de Almaty el próximo 10 de mayo, tendrá resultados positivos. Asimismo, hizo hincapié en la urgencia de firmar el acuerdo de paz para restaurar la tan necesaria estabilidad en la región.

Luego, Erdogan prometió una cooperación estrecha y continua entre Türkiye y Azerbaiyán, y reafirmó su apoyo inquebrantable a este país. Aseguró que esto ayudará a evitar que la región se convierta en un campo de batalla geopolítico debido a intervenciones externas unilaterales y sesgadas, según informó un comunicado oficial del Gobierno turco.

El presidente de Türkiye también se refirió a la situación de Gaza. Señaló que Israel busca intensificar el conflicto en la región, a pesar de que Hamás aceptó un alto el fuego.

En este marco, propuso que el Consejo de Cooperación de los Estados de Habla Túrquica incremente la colaboración para brindar ayuda humanitaria a civiles en Gaza.

Finalmente, Erdogan expresó sus felicitaciones a Azerbaiyán, ya que será el país anfitrión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático el próximo año, y afirmó que Türkiye está dispuesta a ofrecer su apoyo para los preparativos.

FUENTE:TRT Español y agencias
