El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió este miércoles al primer ministro de Azerbaiyán, Ali Asadov, en el Complejo Presidencial de la capital turca, Ankara.

Durante la reunión, dialogaron acerca de las relaciones bilaterales, las negociaciones de paz entre Azerbaiyán y Armenia, los ataques de Israel a Gaza, y la situación actual de la región y del mundo.

El jefe de Estado turco expresó su satisfacción por los avances logrados en las conversaciones de paz entre Azerbaiyán y Armenia, y anticipó que la próxima reunión, que se llevará a cabo en la ciudad de Almaty el próximo 10 de mayo, tendrá resultados positivos. Asimismo, hizo hincapié en la urgencia de firmar el acuerdo de paz para restaurar la tan necesaria estabilidad en la región.

Luego, Erdogan prometió una cooperación estrecha y continua entre Türkiye y Azerbaiyán, y reafirmó su apoyo inquebrantable a este país. Aseguró que esto ayudará a evitar que la región se convierta en un campo de batalla geopolítico debido a intervenciones externas unilaterales y sesgadas, según informó un comunicado oficial del Gobierno turco.