El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este miércoles que suspenderá el envío de proyectiles de artillería y otras armas a Israel si su gobierno decide completar la invasión de Rafah, la ciudad del sur de Gaza donde se refugian más de un 1,4 millones de palestinos.
"Las bombas que Estados Unidos ha suministrado a Israel y que ahora están en pausa han sido utilizadas para matar civiles”, reconoció Biden durante una entrevista con la CNN, y añadió que eso “está mal”.
Sin embargo, aseguró que todavía estaba comprometido con la defensa de Israel y que proporcionará interceptores de cohetes y otras armas "defensivas".
Poco antes de sus declaraciones, un alto responsable estadounidense confirmó bajo anonimato que ya habían suspendido un envío de bombas pesadas usadas por Israel contra ciudades gazatíes, según informó la agencia de noticias AFP.
La respuesta del gobierno de Netanyahu a Biden
Luego de las declaraciones de Joe Biden, el embajador de Israel ante la Organización de las Naciones Unidas, Gilad Erdan, calificó de "muy decepcionante" la amenaza de frenar el suministro de armas.
"Está bastante claro que cualquier presión sobre Israel, cualquier restricción que se le imponga, incluso de aliados cercanos preocupados por nuestros intereses, es interpretada por nuestros enemigos" y "les da esperanza", agregó.
Luego, el embajador israelí expresó: "Si se impide a Israel entrar en una zona tan importante como el centro de Rafah, donde hay miles de terroristas, rehenes y dirigentes de Hamás, ¿cómo se supone que se va a lograr el objetivo de aniquilar a Hamás?".
"Al final, el Estado de Israel hará lo que crea que debe hacer por la seguridad de sus ciudadanos", insistió.
Advertencias por la invasión de Rafah
Las advertencias de Estados Unidos se suman a las de organizaciones internacionales y otros mandatarios.
El jefe de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó días atrás que la invasión terrestre de Rafah sería "intolerable" y pidió a Israel y Hamás "hacer un esfuerzo adicional" para alcanzar un acuerdo de alto el fuego.
También el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, anunció el lunes por la noche que su país "recibía con satisfacción el anuncio de Hamás de aceptar el acuerdo de alto el fuego con los esfuerzos de Ankara" y llamó a los países de Occidente a "presionar a Israel para que haga lo mismo".
Israel continúa su ofensiva en Gaza
Mientras tanto, esta semana Israel comenzó su ofensiva en Rafah, a pesar de que Hamás había anunciado el lunes que aceptaba una propuesta de alto el fuego realizada por Qatar y Egipto.
El lunes por la madrugada, a las 2 am (hora local), el gobierno de Netanyahu ordenó a los civiles de esta ciudad su “evacuación inmediata”.
Horas después comenzó a bombardear la parte oriental de Rafah y sus ataques se fueron intensificando. Además, en la madrugada del martes, tanques israelíes ingresaron al área y tomaron el control del cruce fronterizo con Egipto.
Desde el 7 de octubre de 2023, la ofensiva de Israel en Gaza ha causado 34.904 muertos y 78.514 heridos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza. En las últimas 24 horas han muerto al menos 60 personas más por los últimos ataques.