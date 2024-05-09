El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este miércoles que suspenderá el envío de proyectiles de artillería y otras armas a Israel si su gobierno decide completar la invasión de Rafah, la ciudad del sur de Gaza donde se refugian más de un 1,4 millones de palestinos.

"Las bombas que Estados Unidos ha suministrado a Israel y que ahora están en pausa han sido utilizadas para matar civiles”, reconoció Biden durante una entrevista con la CNN, y añadió que eso “está mal”.

Sin embargo, aseguró que todavía estaba comprometido con la defensa de Israel y que proporcionará interceptores de cohetes y otras armas "defensivas".

Poco antes de sus declaraciones, un alto responsable estadounidense confirmó bajo anonimato que ya habían suspendido un envío de bombas pesadas usadas por Israel contra ciudades gazatíes, según informó la agencia de noticias AFP.

La respuesta del gobierno de Netanyahu a Biden

Luego de las declaraciones de Joe Biden, el embajador de Israel ante la Organización de las Naciones Unidas, Gilad Erdan, calificó de "muy decepcionante" la amenaza de frenar el suministro de armas.

"Está bastante claro que cualquier presión sobre Israel, cualquier restricción que se le imponga, incluso de aliados cercanos preocupados por nuestros intereses, es interpretada por nuestros enemigos" y "les da esperanza", agregó.

Luego, el embajador israelí expresó: "Si se impide a Israel entrar en una zona tan importante como el centro de Rafah, donde hay miles de terroristas, rehenes y dirigentes de Hamás, ¿cómo se supone que se va a lograr el objetivo de aniquilar a Hamás?".

"Al final, el Estado de Israel hará lo que crea que debe hacer por la seguridad de sus ciudadanos", insistió.