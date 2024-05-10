Altos funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han advertido este jueves que el cierre de Israel de los pasos fronterizos de Gaza ha causado la interrupción del ingreso de ayuda humanitaria.

"Hemos perdido el principal punto de entrada de la ayuda humanitaria", confirmó Andrea de Domenico, directora de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en los territorios ocupados de Palestina, en diálogo con la agencia de noticias AFP.

Las organizaciones humanitarias no han logrado enviar ayuda desde el martes, día en que Israel tomó el "control operativo" del lado palestino del cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto.

Tres días antes, el domingo, había cerrado el paso fronterizo de Kerem Shalom, a través del que pasaba gran parte de la ayuda a Gaza, alegando que un ataque de Hamás había matado a cuatro soldados en la zona.

A pesar de que Israel aseguró este miércoles que el paso de Kerem Shalom estaba nuevamente abierto, la Autoridad General para Cruces y Fronteras de Gaza confirmó que los cruces siguen cerrados y bajo control israelí.

"Las fuerzas israelíes mantienen cerrado el cruce de Kerem Shalom, impidiendo la entrada de ayuda a la Franja de Gaza", dijo su portavoz, Hisham Adwan, a la Agencia Anadolu.

Israel se retira de las negociaciones y continúa sus ataques en Rafah

Hamás declaró el lunes por la tarde que había aceptado una propuesta de alto el fuego en Gaza elaborada por Egipto y Qatar.

Sin embargo, Israel aseguró que la oferta no cumplía con sus demandas clave y decidió seguir adelante con una operación en Rafah para aplicar "presión militar sobre Hamás con el objetivo de avanzar en la liberación de los rehenes y otros objetivos de guerra".