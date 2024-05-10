ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
ONU alerta que los pasos a Gaza están cerrados y no entra ayuda humanitaria
Los cruces fronterizos de Kerem Shalom y de Rafah fueron bloqueados por Israel. "Hemos perdido el principal punto de entrada de la ayuda humanitaria", aseguró una alta funcionaria de la ONU.
Soldados israelíes abren una puerta en el cruce de Erez. / Foto: AFP
10 de mayo de 2024

Altos funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han advertido este jueves que el cierre de Israel de los pasos fronterizos de Gaza ha causado la interrupción del ingreso de ayuda humanitaria.

"Hemos perdido el principal punto de entrada de la ayuda humanitaria", confirmó Andrea de Domenico, directora de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en los territorios ocupados de Palestina, en diálogo con la agencia de noticias AFP.

Las organizaciones humanitarias no han logrado enviar ayuda desde el martes, día en que Israel tomó el "control operativo" del lado palestino del cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto.

Tres días antes, el domingo, había cerrado el paso fronterizo de Kerem Shalom, a través del que pasaba gran parte de la ayuda a Gaza, alegando que un ataque de Hamás había matado a cuatro soldados en la zona.

A pesar de que Israel aseguró este miércoles que el paso de Kerem Shalom estaba nuevamente abierto, la Autoridad General para Cruces y Fronteras de Gaza confirmó que los cruces siguen cerrados y bajo control israelí.

"Las fuerzas israelíes mantienen cerrado el cruce de Kerem Shalom, impidiendo la entrada de ayuda a la Franja de Gaza", dijo su portavoz, Hisham Adwan, a la Agencia Anadolu.

Israel se retira de las negociaciones y continúa sus ataques en Rafah

Hamás declaró el lunes por la tarde que había aceptado una propuesta de alto el fuego en Gaza elaborada por Egipto y Qatar.

Sin embargo, Israel aseguró que la oferta no cumplía con sus demandas clave y decidió seguir adelante con una operación en Rafah para aplicar "presión militar sobre Hamás con el objetivo de avanzar en la liberación de los rehenes y otros objetivos de guerra".

Este jueves Hamás anunció que su delegación, que asistía a las negociaciones para un alto el fuego en Gaza, en El Cairo, había abandonado la ciudad rumbo a Qatar, añadiendo que "la pelota está ahora completamente" en manos de Israel, puesto que ellos habían aceptado la propuesta de Egipto y Qatar.

"La delegación negociadora salió de El Cairo rumbo a Doha. En la práctica, la ocupación [Israel] rechazó la propuesta presentada por los mediadores y planteó objeciones sobre varias cuestiones centrales", dijo el grupo en un comunicado, añadiendo que apoyaba la propuesta.

Israel ataca Rafah

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) informó este viernes que alrededor de 110.000 personas han huido de Rafah en busca de seguridad luego de que Israel intensificara sus ataques en la zona.

"A medida que los bombardeos de las fuerzas de Israel se intensifican en Rafah, el desplazamiento forzado continúa", afirmó la UNRWA en la red social X.

"Ningún lugar es seguro en la Franja de Gaza y las condiciones de vida son atroces", afirmó, y añadió: "La única esperanza es un alto el fuego inmediato".

Desde el 7 de octubre de 2023, la ofensiva de Israel en Gaza ha causado 34.904 muertos y 78.514 heridos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza.

FUENTE:TRT Español y agencias
