Las trágicas imágenes del sur de Brasil, golpeado por inundaciones sin precedentes, se repitieron esta semana en otros puntos del mundo: Afganistán e Indonesia sufrieron el mismo fenómeno climático, que ha cobrado la vida de cientos de personas.

Las autoridades de Afganistán decretaron el estado de emergencia en el noreste del país luego de que más de 300 personas perdieran la vida por inundaciones repentinas en la provincia de Baglán.

Mientras tanto, en Indonesia flujos de lava fría volcánica, además de las inundaciones, dejaron decenas de muertos en la isla de Sumatra.

Expertos de la Organización Meteorológica Mundial atribuyen el incremento de este tipo de eventos extremos a la combinación de las condiciones asociadas al fenómeno El Niño con las consecuencias del cambio climático inducido por los seres humanos.

Más de 600.000 evacuados en Brasil

Las lluvias torrenciales que golpean el estado de Rio Grande do Sul elevaron nuevamente los niveles de los ríos en una región ya arrasada por inundaciones, que hasta el momento dejan 148 muertos, 127 desaparecidos y centenas de miles de desalojados de sus casas.

La devastación obligó además a más de 600 mil personas a abandonar sus hogares. De ellas, casi 81 mil se encuentran en refugios en escuelas, clubes deportivos y otros establecimientos.

Las evacuaciones continúan y las autoridades pidieron este domingo a la población que no se arriesgue a volver a sus viviendas, muchas de ellas amenazadas por nuevos aumentos en los niveles de agua o deslizamientos de tierras.

Las devastadoras inundaciones han destruido parte de algunas poblaciones; han dejado totalmente inundados numerosos municipios y parcialmente a otros, como Porto Alegre, la capital regional, y un enorme rastro de devastación. La ya grave situación puede empeorar en los próximos días, cuando se esperan nuevos temporales con precipitaciones, frío y fuertes rachas de viento.

Las lluvias en esta región también han impactado en los últimos días en Uruguay, donde provocaron más de tres mil evacuados, y en la ciudad argentina de Concordia, que registró al menos quinientos evacuados.

Inundaciones súbitas en Afganistán

Mientras tanto, en Afganistán más de 300 personas murieron a causa de las inundaciones súbitas que afectaron el viernes a la provincia afgana de Baglán, por lo que las autoridades decretaron el estado de emergencia en el noreste del país.

"Podemos confirmar, a la vista de las informaciones disponibles, que 311 personas murieron en la provincia de Baglán", declaró Rena Deraz, una portavoz del Programa Mundial de Alimentos (PAM), una agencia de Naciones Unidas. Asimismo, precisó que al menos "2.011 viviendas fueron destruidas y 2.800 resultaron dañadas".

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), otra agencia de la ONU, informó un balance provisional de 200 muertos. A su vez, el portavoz del Ministerio del Interior afgano, Abdul Mateen Qani, señaló que hubo "131 muertos y más de un centenar de heridos", así como “muchos desaparecidos”.