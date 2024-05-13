Las trágicas imágenes del sur de Brasil, golpeado por inundaciones sin precedentes, se repitieron esta semana en otros puntos del mundo: Afganistán e Indonesia sufrieron el mismo fenómeno climático, que ha cobrado la vida de cientos de personas.
Las autoridades de Afganistán decretaron el estado de emergencia en el noreste del país luego de que más de 300 personas perdieran la vida por inundaciones repentinas en la provincia de Baglán.
Mientras tanto, en Indonesia flujos de lava fría volcánica, además de las inundaciones, dejaron decenas de muertos en la isla de Sumatra.
Expertos de la Organización Meteorológica Mundial atribuyen el incremento de este tipo de eventos extremos a la combinación de las condiciones asociadas al fenómeno El Niño con las consecuencias del cambio climático inducido por los seres humanos.
Más de 600.000 evacuados en Brasil
Las lluvias torrenciales que golpean el estado de Rio Grande do Sul elevaron nuevamente los niveles de los ríos en una región ya arrasada por inundaciones, que hasta el momento dejan 148 muertos, 127 desaparecidos y centenas de miles de desalojados de sus casas.
La devastación obligó además a más de 600 mil personas a abandonar sus hogares. De ellas, casi 81 mil se encuentran en refugios en escuelas, clubes deportivos y otros establecimientos.
Las evacuaciones continúan y las autoridades pidieron este domingo a la población que no se arriesgue a volver a sus viviendas, muchas de ellas amenazadas por nuevos aumentos en los niveles de agua o deslizamientos de tierras.
Las devastadoras inundaciones han destruido parte de algunas poblaciones; han dejado totalmente inundados numerosos municipios y parcialmente a otros, como Porto Alegre, la capital regional, y un enorme rastro de devastación. La ya grave situación puede empeorar en los próximos días, cuando se esperan nuevos temporales con precipitaciones, frío y fuertes rachas de viento.
Las lluvias en esta región también han impactado en los últimos días en Uruguay, donde provocaron más de tres mil evacuados, y en la ciudad argentina de Concordia, que registró al menos quinientos evacuados.
Inundaciones súbitas en Afganistán
Mientras tanto, en Afganistán más de 300 personas murieron a causa de las inundaciones súbitas que afectaron el viernes a la provincia afgana de Baglán, por lo que las autoridades decretaron el estado de emergencia en el noreste del país.
"Podemos confirmar, a la vista de las informaciones disponibles, que 311 personas murieron en la provincia de Baglán", declaró Rena Deraz, una portavoz del Programa Mundial de Alimentos (PAM), una agencia de Naciones Unidas. Asimismo, precisó que al menos "2.011 viviendas fueron destruidas y 2.800 resultaron dañadas".
Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), otra agencia de la ONU, informó un balance provisional de 200 muertos. A su vez, el portavoz del Ministerio del Interior afgano, Abdul Mateen Qani, señaló que hubo "131 muertos y más de un centenar de heridos", así como “muchos desaparecidos”.
También, en la provincia de Tajar, vecina de Baglán, las autoridades informaron un balance de veinte muertos y catorce heridos el viernes.
Las cifras contradictorias circulan desde el viernes, cuando fuertes lluvias provocaron ríos de lodo que arrasaron súbitamente miles de viviendas y hectáreas de cultivos.
Desde mediados de abril, las inundaciones repentinas han cobrado vidas en diez provincias del país. Afganistán es uno de los países del mundo más vulnerables a la crisis climática, según los científicos.
El relator especial de la ONU para los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennet, estimó en X que estas inundaciones "eran una clara señal de la vulnerabilidad de Afganistán ante el cambio climático".
Inundaciones y flujos de lava fría en Indonesia
A su vez, inundaciones y flujos de lava fría volcánica causaron decenas de muertos desde la noche de este sábado en la isla de Sumatra, en el oeste de Indonesia.
Al menos 50 personas murieron y 27 permanecen desaparecidas, según un nuevo balance este martes de la agencia de mitigación de catástrofes de Sumatra Occidental.
Las lluvias torrenciales provocaron que grandes rocas volcánicas y lava fría rodaran por uno de los volcanes más activos de Indonesia. La lava fría es un magma formado por las diversas materias que componen las paredes de un volcán: cenizas, arena y rocas. Bajo los efectos de la lluvia, estas pueden mezclarse y fluir a lo largo del cráter.
Indonesia es propensa a sufrir deslizamientos de tierra e inundaciones durante la temporada de lluvias. En 2022, unas 24.000 personas fueron evacuadas y dos niños murieron en inundaciones similares en la isla de Sumatra.
Cambio climático
Desde junio de 2023, el mundo registra una media de temperatura anormal. Y abril de este año no es una excepción a la regla, con una temperatura media de 15,03° C, lo que representa 1,58° C más que un mes de abril promedio de la era preindustrial (1850-1900).
"Cada grado adicional de calentamiento climático viene acompañado de eventos climáticos extremos, tanto más intensos como más probables", explica Julien Nicolas, climatólogo del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S).
Las últimas semanas de abril han estado marcadas por olas de calor extremo en Asia, desde India hasta Vietnam, mientras que el sur de Brasil sufría inundaciones devastadoras.
Más de 400 personas han muerto en todo el este de África durante la temporada de lluvias, intensificada este año por un episodio del fenómeno climático El Niño que comenzó a mediados de 2023. También en las últimas semanas se registraron fuertes inundaciones en Kenia, que dejaron 257 muertos.