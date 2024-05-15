Cada 15 de mayo, los palestinos conmemoran la Nakba, la catástrofe que sufrió su pueblo en 1948. Más de 700.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares mediante campañas de asesinatos e intimidación por parte de Israel.

La Nakba ocurrió en los meses previos a la guerra árabe-israelí de 1948 y continuó durante esta, mientras se establecía el estado israelí.

En medio de los bombardeos y los ataques israelíes sobre Gaza que han dejado más de 35.000 muertos en siete meses, los palestinos rememoran en esta fecha su sufrimiento colectivo, el desarraigo, las masacres y el desplazamiento forzado que dio lugar a una crisis de refugiados que persiste hasta el día de hoy.

1) ¿Qué significa “Nakba”?

‘Nakba’ (النكبة) es una expresión en árabe que se traduce como “la catástrofe” o “el desastre”.

Los palestinos utilizan esta expresión para referirse a la expulsión o desplazamiento forzado que sufrió su pueblo hace 76 años.

2) ¿Por qué ocurrió la Nakba?

La Nakba no fue un acontecimiento aislado, sino que es parte del comúnmente llamado conflicto palestino-israelí, el cual comenzó varias décadas antes.

Desde la Primera Guerra Mundial y hasta 1948, Palestina se constituía como un mandato británico. A pesar de que la gran mayoría de los habitantes de Palestina y de la región eran árabes, Gran Bretaña apoyaba la idea de establecer un estado israelí en su territorio.

Esa idea, promovida por el sionismo, fue difundida a fines del siglo XIX por Theodor Herzl, quien propuso fundar un estado lejos de Europa donde los judíos estuvieran a salvo de persecuciones, y sugirió que este lugar fuera Palestina.

En 1917, el Ministro de Asuntos Exteriores británico, Arthur Balfour, firmó una declaración donde detalló: “El Gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará todo lo posible para facilitar la consecución de este objetivo”.

Esta declaración propició que grupos de judíos comenzaron a migrar hacia el entonces mandato británico de Palestina. Cuando se realizó lo que se conoce como la ‘Declaración de Balfour’ la población judía en Palestina era alrededor de un 3%. Para cuando ocurrió la Nakba y se fundó el estado de Israel, eran casi un tercio de la población total.

A partir de 1936, comenzaron a ocurrir una serie de estallidos violentos en la zona. Los palestinos convocaron huelgas generales y boicots; los británicos y los sionistas respondieron con demoliciones de casas, arrestos masivos y asesinatos.

Entonces, el movimiento sionista desarrolló fuerzas paramilitares encargadas de infringir terror a los palestinos, destruir sus pueblos y quedarse con sus tierras.

3) ¿Qué ocurrió durante la Nakba?

