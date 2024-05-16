Más de 30.000 niños han cruzado el peligroso tapón del Darién solo en los primeros cuatro meses de 2024, en busca de una vida mejor en Estados Unidos, reveló el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Esta cifra representa un aumento del 40% en comparación al mismo período del año pasado, de acuerdo a las cifras de la agencia.
"Muchos niños han muerto en este arduo y peligroso viaje. Las mujeres han dado a luz durante el trayecto, trayendo una nueva vida al mundo en las circunstancias más difíciles. Muchos de los que sobreviven al viaje llegan enfermos, hambrientos y deshidratados, a menudo con heridas o infecciones y desesperadamente necesitados de ayuda”, señaló el director ejecutivo adjunto de la Unicef, Ted Chaiban, en un comunicado.
La agencia también advirtió que se espera que en 2024 “se registre un récord de migración infantil por quinto año consecutivo” a través de este peligroso paso sin ley entre Panamá y Colombia, donde los migrantes enfrentan cruces de ríos riesgosos, animales salvajes y violentas bandas criminales que los extorsionan, secuestran y abusan de ellos en muchos casos.
El tapón del Darién, de 265 kilómetros, "no es un lugar para niños", añadió Chaiban en su declaración.
Según Unicef, casi 2.000 de todos los niños que cruzaron la selva del Darién hicieron el viaje solos. Este número triplica la cifra de los menores no acompañados que realizaron la misma travesía el año pasado.
Hambrientos y asustados
La agencia estimó que 800.000 personas, incluidos 160.000 niños y adolescentes, podrían atravesar el Darién en 2024. Por eso, instó a la necesidad de obtener más fondos para ayudar a los jóvenes solicitantes de asilo que realizan la travesía.
"Las historias que escuchamos de niños y padres que han hecho el viaje son increíblemente desgarradoras", puntualizó Chaiban.
También dijo que conoció a una niña de 11 años, Esmeira, que había tenido que cruzar ríos crecidos, sola, asustada y desesperadamente hambrienta, después de ser separada de su madre. "Ningún niño debería tener que vivir o presenciar estas cosas", insistió.
En 2023, un récord de 520.000 personas ––la mayoría de ellas venezolanas–– cruzaron esta selva que se ha convertido en un corredor clave para los migrantes que desde Sudamérica, a través de Centroamérica y México, buscan llegar a Estados Unidos.
El flujo de migrantes que pasan por el tapón Darién fue un tema clave en las elecciones de Panamá a principios de este mes, y el presidente electo José Raúl Mulino prometió deportar a quienes ingresen al país por esa ruta.
"Para acabar con la odisea que es el tapón del Darién... con la ayuda internacional iniciaremos un proceso de repatriación, respetando plenamente los derechos humanos de todas las personas que se encuentran allí", afirmó.