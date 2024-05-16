Más de 30.000 niños han cruzado el peligroso tapón del Darién solo en los primeros cuatro meses de 2024, en busca de una vida mejor en Estados Unidos, reveló el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Esta cifra representa un aumento del 40% en comparación al mismo período del año pasado, de acuerdo a las cifras de la agencia.

"Muchos niños han muerto en este arduo y peligroso viaje. Las mujeres han dado a luz durante el trayecto, trayendo una nueva vida al mundo en las circunstancias más difíciles. Muchos de los que sobreviven al viaje llegan enfermos, hambrientos y deshidratados, a menudo con heridas o infecciones y desesperadamente necesitados de ayuda”, señaló el director ejecutivo adjunto de la Unicef, Ted Chaiban, en un comunicado.

La agencia también advirtió que se espera que en 2024 “se registre un récord de migración infantil por quinto año consecutivo” a través de este peligroso paso sin ley entre Panamá y Colombia, donde los migrantes enfrentan cruces de ríos riesgosos, animales salvajes y violentas bandas criminales que los extorsionan, secuestran y abusan de ellos en muchos casos.

El tapón del Darién, de 265 kilómetros, "no es un lugar para niños", añadió Chaiban en su declaración.

Según Unicef, casi 2.000 de todos los niños que cruzaron la selva del Darién hicieron el viaje solos. Este número triplica la cifra de los menores no acompañados que realizaron la misma travesía el año pasado.

Hambrientos y asustados