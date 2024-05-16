Hace un par de meses, hablé con algunos analistas colombianos sobre la solidaridad de parte del presidente Petro y del pueblo colombiano. Una experta me comentó que en Colombia, y en la región, algunos se sienten identificados con la causa palestina debido a una historia compartida en cuanto al colonialismo. ¿Cómo ve esa dinámica y que es lo qué se puede destacar para una audiencia internacional?

AT: El conflicto armado colombiano no puede entenderse por fuera de la lógica del colonialismo, porque en las últimas décadas se ha visto financiado por negocios ilícitos transnacionales como el narcotráfico y la minería ilegal. También por capitales de grandes negocios extranjeros en el caso del paramilitarismo.

¿Qué significa esto? Que sabemos lo que es ser desplazado de la tierra a la que se pertenece por personas que consideran que tienen derecho de propiedad por ser más poderosos. Por eso, como país podemos y debemos solidarizarnos con Palestina, porque hemos también sido víctimas de quienes creen que tienen el poder de eliminar al otro sin que nadie los contradiga.

¿Puede explicar la decisión de Colombia de romper relaciones diplomáticas con Israel y si cree que otros países en la región lo van a hacer?

AT: La decisión de romper relaciones con Israel es estar en el lado correcto de la historia. Ante la barbarie se debe estar del lado de la vida, sin importar asuntos de índole económica ni el mantener las formas. Eso es lo que dejó claro el presidente Petro: que no puede estar promulgando a nivel internacional un mensaje de paz y de defensa de la vida, y no asumir una postura clara de repudio a lo que Israel hace en Palestina. Esperemos que los países de la región vean en la decisión de Colombia un impulso para llegar a la misma decisión.

¿Cómo surgió la posibilidad de participar en esta Conferencia de la Liga de Parlamentarios por Al-Quds? ¿Puede contar cómo sucedió y el significado que tiene para usted venir a Türkiye y representar a Colombia?

AT: Fui invitado a la Liga de Parlamentarios Árabes por Al-Quds por Sergio Gaona, miembro del Parlamento Andino por Chile. El Parlamento Andino es un parlamento supranacional conformado por cinco países de la región, del cual hago parte. El parlamentario Gaona, también afín a la causa Palestina, me invitó con el objetivo de que hubiera una representación de Colombia en este importante evento.

Ir a Türkiye en representación de Colombia es una oportunidad de la cual me siento sumamente honrado, es un reconocimiento a mis luchas políticas por la vida y me dio la posibilidad de transmitir el mensaje de solidaridad del pueblo colombiano con el pueblo palestino.

Vi que han participado algunas figuras importantes cómo Zwelivelile Mandela, el nieto de Nelson Mandela, y que en los encuentros han explorado cómo enfrentar la operación de limpieza étnica. ¿Qué más puede comentar sobre lo que ha ocurrido, la importancia de la ocasión, tomando en cuenta que algunos han criticado duramente gran parte del mundo occidental por su apoyo hacia Israel. Esta solidaridad parece ser muy diferente.

AT: La importancia de la Conferencia de la Liga de Parlamentarios Árabes por Al-Quds es indiscutible, porque se hace en un momento donde se necesita actuar de manera inmediata y categórica. Fue una ocasión para que, desde todos los rincones del mundo, parlamentarios definieramos qué acciones debemos generar para tratar de influir a los grandes poderes económicos y políticos de manera tal que se logre el objetivo de detener el genocidio.

Es curioso cuando salen ciertos sectores a apoyar a Israel porque tienen que hacer toda serie de malabares retóricos para justificar lo que se está haciendo. Mientras el apoyo a Palestina es un llamado claro por el respeto a la vida humana, el apoyo a Israel es tratar de buscar la manera de defender lo indefendible.

Tras participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente Petro hizo una profunda referencia sobre la situación en Medio Oriente. “Si las decisiones se toman por la fuerza bruta, como en Gaza, caeremos en la barbarie mundial y Palestina no será la solución final sino el comienzo". ¿Cómo analiza las implicaciones geopolíticas desde el Medio Oriente a las Américas?

AT: Las implicaciones de lo que sucede en Palestina son clave porque, de no lograr detener la barbarie, dejarían claro que el sistema mundial creado para evitar que se repitan los horrores de la Segunda Guerra Mundial falló.

Esto significa que todos los países del sur global estaríamos expuestos al riesgo de que una potencia quiera invadirnos y acabar con nuestro territorio sin que exista una instancia que pueda detener la violencia.

¿Cuál es el principal riesgo que se corre? Que la norma en las relaciones internacionales vuelva a ser la guerra y no la diplomacia, con el agravante de que serían guerras donde todo vale, donde la idea de Derecho Internacional Humanitario pierde cualquier sentido.

¿Algo más para destacar que no hayamos tocado?

AT: Como humanidad no podemos dejar que se pierda un pueblo, sus habitantes, sus historias, su lengua, sus tradiciones por culpa de la estigmatización, de una narrativa en la que se plantó la idea de que la existencia palestina es de por sí un acto de terrorismo, cuando la inmensa mayoría del pueblo palestino son civiles que desean vivir en paz, en condiciones normales, con un territorio propio que es derecho de todos los pueblos.