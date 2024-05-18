República Dominicana está viviendo una de las campañas presidenciales más reñidas de su historia democrática. Nueve candidatos compiten por llegar al Palacio Nacional en la capital, Santo Domingo. En paralelo, se renovará la Cámara de Diputados.

La probabilidad de que el actual mandatario, Luis Abinader, sea reelegido es la más alta entre todos los contendores. Sin excepción, las encuestas publicadas esta semana, a pocas horas de abrir las urnas, lo ubican con una favorabilidad superior al 47% y cercana al 60%. Esto sugiere que retendrá la Presidencia, sin necesidad de un balotaje.

Luis Abinader es un mandatario popular con una favorabilidad superior al 70%. Su discurso se centra en la seguridad nacional, la inversión privada y los mensajes contra la migración haitiana; todas políticas que ha implementado desde el año 2020.

Este empresario de 56 años ha estado cerca del poder económico y político, siguiendo los pasos de su padre, quien fue senador y tres veces candidato a la presidencia. Su llegada a la política electoral fue exitosa, presentándose como una opción anticorrupción y una alternativa al continuismo del entonces mandatario Danilo Medina, cuyo gobierno cuenta con 19 ex altos funcionarios detenidos por acusaciones de corrupción y lavado de activos.

La popularidad de Abinader se sustenta, según una encuesta de Gallup y RCC Media de octubre de 2023, en la estabilización de la economía, especialmente tras la pandemia de COVID-19, y su dura postura hacia Haití. Sus políticas duras contra los migrantes haitianos, que se centran en aumentar las expulsiones colectivas y limitar las vías legales para regularizar a esta población, han resonado en buena parte de la sociedad dominicana, aunque también ha recibido críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional.

La campaña presidencial ha estado marcada por temas de seguridad y economía. En ambos, Haití ha sido central en las discusiones electorales y marginal en las prioridades de gobierno. Abinader ha insistido en que “no hay una solución dominicana a los problemas de Haití” y que estas deben venir de la comunidad internacional.

El enfoque de su política de seguridad también ha sido la migración: endurecer y aumentar las redadas migratorias en todas las provincias del país; avanzar en la construcción de un muro que prevé ocupar 164 de los 340 km que dividen a los dos países y profundizar en la lucha contra el crimen organizado que ha encontrado en la crisis constante de Haití un espacio de reorganización y oxígeno. Además, la isla es clave en el tráfico global de cocaína, principalmente por su posición geográfica y sus puertos comerciales, que conectan a los países productores sudamericanos, con los lucrativos mercados de Estados Unidos y Europa.

Esta carrera electoral ha puesto al discurso “anti Haití” como una bandera electoral -e histórica- que atrae votantes, compartida también por los dos candidatos que siguen en las encuestas.

En segundo lugar, y lejos de Abinader en las encuestas por al menos 20 puntos, Leonel Fernández ya ha estado en la silla presidencial en tres periodos diferentes, y pasó del histórico Partido de Liberación Dominicana (PLD) a fundar en el 2020 la Fuerza del Pueblo (FP), con ideas que describe como progresistas.

No obstante, sus posiciones frente a la migración no difieren de las de Abinader, no quiere que República Dominicana se convierta en lo que él describe como un “campo de refugiados” y defiende las expulsiones masivas. Además, asegura, al igual que el Presidente, que la seguridad es lo que debe primar frente al flujo migratorio procedente de Haití.

La apuesta de Fernández, que cuenta con cerca del 25% de la intención de voto, es proponer un modelo “más social” y un crecimiento económico “real”. Crítico de las mediciones económicas, sus posiciones frente a otras libertades civiles también es cercana al actual mandatario. Por ejemplo, comparte la visión sobre la prohibición total de la interrupción voluntaria del embarazo en todos los casos. Este candidato, que en 1996 se presentó como el más joven en la contienda, es en esta ocasión el de mayor edad, con 70 años.

Con la tercera intención de voto se encuentra Abel Martínez, candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien ha propuesto un “fortalecimiento” de las relaciones bilaterales con Puerto Príncipe, pero siempre “en defensa de la soberanía y la seguridad”.

Martínez cuestionó la efectividad del cierre de las fronteras que buscaba detener un proyecto que desviaba el río Dajabón, o Masacre, del lado haitiano, “no ha sido efectivo” y por el contrario “ha afectado el comercio” entre estas dos naciones.