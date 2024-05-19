ORIENTE MEDIO
3 MIN DE LECTURA
Helicóptero que trasladaba al presidente de Irán sufre un "aterrizaje duro"
El helicóptero en el cual viajaba el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, sufrió un incidente cerca de la frontera con Azerbaiyán, de acuerdo a lo informado por la televisión estatal iraní.
Helicóptero que trasladaba al presidente de Irán sufre un "aterrizaje duro"
Ebrahim Raisi, presidente de Irán / Foto: AA
19 de mayo de 2024

El helicóptero que llevaba al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, sufrió un “aterrizaje duro” este domingo por la tarde cuando circulaba cerca la frontera con Azerbaiyán. La televisora estatal iraní reportó el incidente pero no brindó detalles sobre el estado de salud del mandatario.

Raisi viajaba junto al ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian, el gobernador de la provincia iraní Azerbaiyán Oriental y otros funcionarios, reportó la agencia de noticias iraní IRNA. El incidente ocurrió cerca de Jolfa, a unos 600 kilómetros (375 millas) al noroeste de la capital iraní, Teherán.

"El estimado presidente y su compañía estaban viajando de regreso en unos helicópteros cuando uno de ellos se vio obligado a hacer un aterrizaje duro debido al mal clima y la neblina”, dijo el ministro del Interior, Ahmad Vahidi, en comentarios difundidos por la televisora estatal.

El ministro detalló que “diversos equipos de rescate están camino a la región, pero debido al mal clima y la neblina, podría tardar un tiempo llegar al helicóptero” y que “la región es un poco escarpada y es difícil hacer contacto. Estamos esperando a que los equipos de rescate lleguen al lugar y nos den más información”.

Recomendados

Raisi había estado en Azerbaiyán el domingo temprano para inaugurar una represa junto con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Es la tercera represa que los dos países construyen sobre el río Aras.

El presidente iraní, de 63 años, es un político de línea dura que fue antes presidente de la judicatura. Es considerado protegido del líder supremo Alí Jamenei, y hay quienes conjeturan que podría reemplazar a Jamenei, de 85 años, en caso de que éste renuncie o fallezca.

Raisi ganó las elecciones de 2021, que tuvieron la menor participación ciudadana en la historia de la República Islámica. Raisi está sancionado por Estados Unidos en parte por su participación en la ejecución masiva de prisioneros políticos en 1988 a fines de la guerra entre Irán e Irak.

*Noticia en desarrollo.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar