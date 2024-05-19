El helicóptero que llevaba al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, sufrió un “aterrizaje duro” este domingo por la tarde cuando circulaba cerca la frontera con Azerbaiyán. La televisora estatal iraní reportó el incidente pero no brindó detalles sobre el estado de salud del mandatario.

Raisi viajaba junto al ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian, el gobernador de la provincia iraní Azerbaiyán Oriental y otros funcionarios, reportó la agencia de noticias iraní IRNA. El incidente ocurrió cerca de Jolfa, a unos 600 kilómetros (375 millas) al noroeste de la capital iraní, Teherán.

"El estimado presidente y su compañía estaban viajando de regreso en unos helicópteros cuando uno de ellos se vio obligado a hacer un aterrizaje duro debido al mal clima y la neblina”, dijo el ministro del Interior, Ahmad Vahidi, en comentarios difundidos por la televisora estatal.

El ministro detalló que “diversos equipos de rescate están camino a la región, pero debido al mal clima y la neblina, podría tardar un tiempo llegar al helicóptero” y que “la región es un poco escarpada y es difícil hacer contacto. Estamos esperando a que los equipos de rescate lleguen al lugar y nos den más información”.