Las elecciones en México entraron en su recta final con el tercer y último debate presidencial entre los candidatos que buscan gobernar el país: Claudia Sheinbaum, del partido gobernante Morena y quien tiene el respaldo del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador; Xóchitl Gálvez, representante de la oposición, y Jorge Álvarez Máynez, del minoritario Movimiento Ciudadano.

Una protesta masiva en Ciudad de México, la capital, fue la antesala del debate que estuvo marcado por los ataques mutuos entre Sheinbaum y Gálvez, quienes concentran la mayor intención de voto, aunque la primera tiene una amplia ventaja según la mayoría de las encuestas.

La intención de voto favorece a Sheinbaum con 56%, seguida por Gálvez con 34% y por Álvarez Máynez con 10%, según un consolidado de encuestas de la firma Oraculus.

Durante el debate, Sheinbaum planteó a los mexicanos el dilema entre un pasado de "privilegios" y "corrupción", y "el presente y el porvenir" que supone la continuidad del proyecto que encabeza el saliente López Obrador.

"Ellos son los privilegios, nosotros el bienestar y los derechos (...) ellos son el clasismo y el racismo, nosotros somos el humanismo, ellos defienden a unos cuantos, nosotros al pueblo de México", dijo Sheinbaum, quien también fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, durante una de sus intervenciones finales.

Por su parte, la opositora de centroderecha Xóchitl Gálvez enfiló los ataques contra Sheinbaum, al apelar a recursos como la supuesta "hipocresía" de su rival por utilizar imágenes religiosas católicas cuando es atea, o a acusaciones de vínculos con el narcotráfico, los cuales Sheinbaum ha negado en repetidas ocasiones.

"Eso no es un apodo ni un insulto, sino es una descripción de hechos", dijo Gálvez, tras referirse a Sheinbaum como "narcocandidata". "Aquí dice claramente cómo la señora Sheinbaum y su secretario recibieron sobornos, recibieron drogas, eso lo dice el libro, ella tendría que aclararlo", agregó Gálvez en referencia a un libro periodístico.

Sheinbaum evitó responder a las múltiples acusaciones de Gálvez, diciendo que este libro es "ciencia ficción" e hizo un llamado para detenerlo. "Los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras (...) No voy a caer", dijo Sheinbaum. Sin embargo, en un punto contraatacó a Gálvez, de la alianza de partidos tradicionales PRI, PAN y PRD. "Entiendo la desesperación del PRIAN [contracción peyorativa de los partidos PRI y PAN], va en un lejano segundo lugar, pero no comparto sus métodos", agregó Sheinbaum.

La inseguridad, la principal preocupación de los mexicanos

Analistas locales cuestionaron la manera en que se desarrolló el debate y los argumentos de las candidatas líderes en la intención de voto. "Claudia [Sheinbaum] sigue en la postura de la defensa que de pronto resulta evasiva (...) Habiendo asuntos tan importantes, no forman parte del debate", opinó el periodista René Delgado, durante una mesa de análisis de la cadena Televisa.

"Lo que más preocupa a los mexicanos es la inseguridad. Ahí tenía una oportunidad muy importante Xóchitl Gálvez (...) pero hoy la sentí incómoda", señaló, por su parte, el politólogo Leo Zuckerman, en el mismo foro. "Ninguno de los tres dieron soluciones reales al problema de la inseguridad", agregó.

Justamente, muchos mexicanos consideran que el principal reto que tendrá quien asuma la presidencia es la inseguridad. La tasa de homicidios se mantiene arriba de 23 por cada 100.000 habitantes, superior al promedio latinoamericano, según el centro de análisis Insight Crime.