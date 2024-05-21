EUROPA
Acusar de apartheid a Israel no es delito de odio, según corte de España
El Tribunal Supremo de España rechazó la querella de la organización proisraelí Acción y Comunicación sobre Oriente Medio contra Ione Belarra, diputada de Podemos, por comentarios sobre Israel.
La líder del partido Podemos, Ione Belarra, en un evento sobre Palestina. / Foto: AA
21 de mayo de 2024

El Tribunal Supremo de España dictaminó este lunes que los comentarios sobre Israel de la líder del partido de izquierda Podemos, Ione Belarra, no son crímenes de odio y están protegidos por la libertad de expresión.

"La Sala Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite una denuncia y una querella presentadas contra la diputada y exministra Ione Belarra por delito de discurso de odio, por las declaraciones que formuló contra las 'políticas de apartheid' de Israel frente Palestina, y donde afirmó que dicho país estaba llevando a cabo 'un genocidio planificado'", indicó el tribunal en un comunicado.

"El alto tribunal destaca en un auto que las críticas a la acción militar objeto de denuncia no pueden ser calificadas de antisemitas o como discursos de odio simplemente porque tengan como destinatario al gobierno de Israel y añade que se produjeron en el marco de un debate público y democrático, están amparados por la libertad de expresión y no pueden ser sancionados penalmente", falló.

Según el tribunal, los comentarios de Belarra sobre los ataques de Israel a Gaza no tenían como objetivo promover la hostilidad hacia el pueblo judío ni incitar al odio o actos de violencia contra los judíos. En consecuencia, y según informó la Fiscalía, el tribunal desestimó la denuncia de la organización proisraelí Acción y Comunicación sobre Oriente Medio.

