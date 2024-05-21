El Tribunal Supremo de España dictaminó este lunes que los comentarios sobre Israel de la líder del partido de izquierda Podemos, Ione Belarra, no son crímenes de odio y están protegidos por la libertad de expresión.
"La Sala Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite una denuncia y una querella presentadas contra la diputada y exministra Ione Belarra por delito de discurso de odio, por las declaraciones que formuló contra las 'políticas de apartheid' de Israel frente Palestina, y donde afirmó que dicho país estaba llevando a cabo 'un genocidio planificado'", indicó el tribunal en un comunicado.
"El alto tribunal destaca en un auto que las críticas a la acción militar objeto de denuncia no pueden ser calificadas de antisemitas o como discursos de odio simplemente porque tengan como destinatario al gobierno de Israel y añade que se produjeron en el marco de un debate público y democrático, están amparados por la libertad de expresión y no pueden ser sancionados penalmente", falló.
Según el tribunal, los comentarios de Belarra sobre los ataques de Israel a Gaza no tenían como objetivo promover la hostilidad hacia el pueblo judío ni incitar al odio o actos de violencia contra los judíos. En consecuencia, y según informó la Fiscalía, el tribunal desestimó la denuncia de la organización proisraelí Acción y Comunicación sobre Oriente Medio.