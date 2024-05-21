"El alto tribunal destaca en un auto que las críticas a la acción militar objeto de denuncia no pueden ser calificadas de antisemitas o como discursos de odio simplemente porque tengan como destinatario al gobierno de Israel y añade que se produjeron en el marco de un debate público y democrático, están amparados por la libertad de expresión y no pueden ser sancionados penalmente", falló.

Según el tribunal, los comentarios de Belarra sobre los ataques de Israel a Gaza no tenían como objetivo promover la hostilidad hacia el pueblo judío ni incitar al odio o actos de violencia contra los judíos. En consecuencia, y según informó la Fiscalía, el tribunal desestimó la denuncia de la organización proisraelí Acción y Comunicación sobre Oriente Medio.