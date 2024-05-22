El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que España reconocerá formalmente a Palestina como Estado durante el Consejo de Ministros que se celebrará el próximo martes 28 de mayo.

"Tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina", anunció durante su comparecencia ante el pleno del Congreso.

Sánchez aseguró: "No vamos a permitir que se destruya por la fuerza la posibilidad de los dos Estados, que es la única solución justa y sostenible a este terrible conflicto".

"Ha llegado el momento de reivindicar con más fuerza si cabe, una política exterior coherente, respetuosa con el derecho internacional en Ucrania y Palestina. Si España votó a favor del reconocimiento del estado de Palestina como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas, por coherencia debemos reconocer el Estado de Palestina de forma bilateral”, sostuvo Sánchez.