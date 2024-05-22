El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que España reconocerá formalmente a Palestina como Estado durante el Consejo de Ministros que se celebrará el próximo martes 28 de mayo.
"Tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina", anunció durante su comparecencia ante el pleno del Congreso.
Sánchez aseguró: "No vamos a permitir que se destruya por la fuerza la posibilidad de los dos Estados, que es la única solución justa y sostenible a este terrible conflicto".
"Ha llegado el momento de reivindicar con más fuerza si cabe, una política exterior coherente, respetuosa con el derecho internacional en Ucrania y Palestina. Si España votó a favor del reconocimiento del estado de Palestina como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas, por coherencia debemos reconocer el Estado de Palestina de forma bilateral”, sostuvo Sánchez.
Luego, el presidente de España aseguró: "Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción, de decirle a los millones de palestinos inocentes que sufren que estamos con ellos, que hay esperanza. Y dejar muy claro que por muchos muros que se levanten, por muchos pueblos que se bombardeen, y muchos asentamientos ilegales que se construyan, la tierra y la identidad de Palestina seguirán existiendo en nuestros corazones, en la legalidad internacional y el proyecto futuro de un mediterráneo en armonía".
Al mismo tiempo, los gobiernos de Irlanda y Noruega anunciaron que también reconocerán formalmente a Palestina como Estado.
Türkiye califica los anuncios como "un paso extremadamente importante"
Tras el anuncio de los gobiernos de España, Irlanda y Noruega, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, afirmó: "Estamos muy satisfechos con los anuncios de España, Irlanda y Noruega de que reconocerán el Estado de Palestina. El reconocimiento de Palestina es una exigencia del derecho internacional, de la justicia y de la conciencia".
"Es un paso extremadamente importante para restaurar los derechos del pueblo palestino, que está bajo ocupación, y para permitir que Palestina alcance el estatus que merece en la comunidad internacional. Como Türkiye, seguiremos esforzándonos para que más países reconozcan a Palestina", añadió Fidan.