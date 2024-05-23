Mientras Israel continúa con su ofensiva en Gaza, también ha causado la muerte de cientos de palestinos en la Cisjordania ocupada. En los últimos días, se reportaron 12 muertos y al menos 25 heridos por una serie de ataques en Jenín y en el campo de refugiados ubicado en esta ciudad.

Entre los fallecidos por las últimas incursiones hay cuatro niños, de acuerdo al Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina.

En el campo de refugiados de Jenín, escenario habitual de operaciones de las fuerzas israelíes, se escuchaban explosiones y disparos y se podían contemplar columnas de humo que se elevaban hacia el cielo, según reportó AFP.

Por su parte, la organización Médicos sin Fronteras y la agencia de noticias oficial palestina Wafa aseguraron que uno de los fallecidos del martes era un cirujano de un hospital público. El medio palestino también informó de la muerte de un profesor de escuela y de un alumno.

Las tensiones han aumentado en toda Cisjordania ocupada desde que Israel lanzó una brutal ofensiva contra Gaza el pasado 7 de octubre. Desde entonces, al menos 517 palestinos han muerto a manos israelíes en este territorio y alrededor de 5.000 han resultado heridos, según el Ministerio de Salud con sede en Ramala, que afirma que la inmensa mayoría han sido asesinados por disparos de soldados.

Israel capturó los territorios palestinos de Cisjordania en 1967, junto con Jerusalén Oeste y Gaza.