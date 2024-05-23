Mientras Israel continúa con su ofensiva en Gaza, también ha causado la muerte de cientos de palestinos en la Cisjordania ocupada. En los últimos días, se reportaron 12 muertos y al menos 25 heridos por una serie de ataques en Jenín y en el campo de refugiados ubicado en esta ciudad.
Entre los fallecidos por las últimas incursiones hay cuatro niños, de acuerdo al Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina.
En el campo de refugiados de Jenín, escenario habitual de operaciones de las fuerzas israelíes, se escuchaban explosiones y disparos y se podían contemplar columnas de humo que se elevaban hacia el cielo, según reportó AFP.
Por su parte, la organización Médicos sin Fronteras y la agencia de noticias oficial palestina Wafa aseguraron que uno de los fallecidos del martes era un cirujano de un hospital público. El medio palestino también informó de la muerte de un profesor de escuela y de un alumno.
Las tensiones han aumentado en toda Cisjordania ocupada desde que Israel lanzó una brutal ofensiva contra Gaza el pasado 7 de octubre. Desde entonces, al menos 517 palestinos han muerto a manos israelíes en este territorio y alrededor de 5.000 han resultado heridos, según el Ministerio de Salud con sede en Ramala, que afirma que la inmensa mayoría han sido asesinados por disparos de soldados.
Israel capturó los territorios palestinos de Cisjordania en 1967, junto con Jerusalén Oeste y Gaza.
Israel continúa sus ataques en Gaza
Asimismo, en Gaza más de 35.700 personas han muerto por los ataques israelíes en los últimos siete meses.
La defensa civil local indicó que 35 personas fallecieron este jueves en la Ciudad de Gaza, en el norte del territorio palestino, durante bombardeos aéreos israelíes que ocurrieron antes del amanecer. Al menos 16 personas perecieron en un bombardeo que alcanzó su casa, y otras 10 en un segundo ataque, que afectó a una mezquita y una escuela.
Mientras tanto, el gobierno de Benjamín Netanyahu continúa con su ofensiva en Rafah, en el sur de Gaza, donde tanques israelíes avanzaron y se dirigieron hacia el distrito occidental de Yibna.
Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, que en un fallo provisional de enero ordenó a Tel Aviv detener los actos genocidas y tomar medidas para garantizar que se proporcione asistencia humanitaria a los civiles en Gaza.