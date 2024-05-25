Israel lanzó bombardeos sobre la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, este sábado, apenas horas después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le ordenara el viernes detener las operaciones militares en esta zona del asediado enclave.
Testigos en el lugar y periodistas de la agencia AFP reportaron ataques de las tropas israelíes contra Rafah, en la frontera con Egipto, y también contra Deir al-Balah, en el centro de Gaza.
Los bombardeos ocurren menos de 24 horas después de que la CIJ, el máximo tribunal de la ONU, determinara que Israel debe “detener de inmediato su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que imponga a los palestinos de Gaza condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física total o parcial”.
En su fallo, la corte también ordenó a Tel Aviv mantener abierto el paso fronterizo de Rafah, entre Egipto y Gaza, para que los cientos de miles de palestinos desplazados por los ataques puedan recibir asistencia humanitaria. Israel cerró este cruce a principios de mes, cuando comenzó su ofensiva en la ciudad.
En la misma línea, el tribunal afirmó que la situación humanitaria en el sur de Gaza se ha "deteriorado aún más" desde la última orden judicial, calificando la situación de "desastrosa".
El grupo de resistencia palestino Hamás acogió con agrado el fallo de la CIJ sobre Rafah, pero criticó su decisión de excluir al resto del enclave, devastada por la guerra.
La corte también exigió la liberación inmediata de todos los rehenes que aún se encuentran retenidos en Gaza, horas después de que el ejército israelí anunciara que las tropas habían recuperado los cuerpos de tres más de los cautivos.
Esta es la tercera vez este año que la CIJ emite órdenes preliminares contra los ataques israelíes en Gaza. Si bien las órdenes son jurídicamente vinculantes, el tribunal no cuenta con mecanismos para implementarlas.
El fallo para detener los ataques en Rafah forma parte de un caso presentado por Sudáfrica, en el que acusa a Israel de cometer genocidio durante su ofensiva en Gaza.
Desde el pasado 7 de octubre, los ataques israelíes en el enclave han matado a por los menos a 35.857 palestinos, en su mayoría bebés, niños y mujeres. También se teme que más de 10.000 personas hayan muerto bajo los escombros de sus hogares destrozados.
Reuniones en Francia por la situación en Gaza
El presidente de Francia, el primer ministro de Qatar y los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Egipto y Jordania mantuvieron conversaciones sobre los ataques de Israel en Gaza y las formas de establecer un Estado palestino junto a Israel, informó la oficina del mandatario Emmanuel Macron.
Macron organizó la reunión en medio de las crecientes preocupaciones internacionales por la ofensiva de Israel. Los esfuerzos para revivir una solución de "dos Estados" al conflicto más amplio de Medio Oriente y los esfuerzos humanitarios para Gaza fueron los temas centrales de las conversaciones.
Los funcionarios discutieron "todos los mecanismos que podrían activarse para obtener la reapertura de todos los puntos de cruce" hacia Gaza, según un comunicado del Palacio del Elíseo.