Israel lanzó bombardeos sobre la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, este sábado, apenas horas después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le ordenara el viernes detener las operaciones militares en esta zona del asediado enclave.

Testigos en el lugar y periodistas de la agencia AFP reportaron ataques de las tropas israelíes contra Rafah, en la frontera con Egipto, y también contra Deir al-Balah, en el centro de Gaza.

Los bombardeos ocurren menos de 24 horas después de que la CIJ, el máximo tribunal de la ONU, determinara que Israel debe “detener de inmediato su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que imponga a los palestinos de Gaza condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física total o parcial”.

En su fallo, la corte también ordenó a Tel Aviv mantener abierto el paso fronterizo de Rafah, entre Egipto y Gaza, para que los cientos de miles de palestinos desplazados por los ataques puedan recibir asistencia humanitaria. Israel cerró este cruce a principios de mes, cuando comenzó su ofensiva en la ciudad.

En la misma línea, el tribunal afirmó que la situación humanitaria en el sur de Gaza se ha "deteriorado aún más" desde la última orden judicial, calificando la situación de "desastrosa".

El grupo de resistencia palestino Hamás acogió con agrado el fallo de la CIJ sobre Rafah, pero criticó su decisión de excluir al resto del enclave, devastada por la guerra.

La corte también exigió la liberación inmediata de todos los rehenes que aún se encuentran retenidos en Gaza, horas después de que el ejército israelí anunciara que las tropas habían recuperado los cuerpos de tres más de los cautivos.