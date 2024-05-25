ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
Israel bombardea Rafah pese a orden de tribunal de la ONU de frenar ataques
Los bombardeos ocurren menos de 24 horas después de que la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, dictara que Israel debe “detener de inmediato su ofensiva militar” en Rafah.
Israel bombardea Rafah pese a orden de tribunal de la ONU de frenar ataques
Un hombre palestino y sus hijos en una habitación destruida tras un bombardeo israelí en Rafah el 22 de mayo de 2024. Foto: AFP / AFP
25 de mayo de 2024

Israel lanzó bombardeos sobre la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, este sábado, apenas horas después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le ordenara el viernes detener las operaciones militares en esta zona del asediado enclave.

Testigos en el lugar y periodistas de la agencia AFP reportaron ataques de las tropas israelíes contra Rafah, en la frontera con Egipto, y también contra Deir al-Balah, en el centro de Gaza.

Los bombardeos ocurren menos de 24 horas después de que la CIJ, el máximo tribunal de la ONU, determinara que Israel debe “detener de inmediato su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que imponga a los palestinos de Gaza condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física total o parcial”.

RelacionadoCorte Internacional de Justicia ordena a Israel detener ataques en Rafah

En su fallo, la corte también ordenó a Tel Aviv mantener abierto el paso fronterizo de Rafah, entre Egipto y Gaza, para que los cientos de miles de palestinos desplazados por los ataques puedan recibir asistencia humanitaria. Israel cerró este cruce a principios de mes, cuando comenzó su ofensiva en la ciudad.

En la misma línea, el tribunal afirmó que la situación humanitaria en el sur de Gaza se ha "deteriorado aún más" desde la última orden judicial, calificando la situación de "desastrosa".

El grupo de resistencia palestino Hamás acogió con agrado el fallo de la CIJ sobre Rafah, pero criticó su decisión de excluir al resto del enclave, devastada por la guerra.

La corte también exigió la liberación inmediata de todos los rehenes que aún se encuentran retenidos en Gaza, horas después de que el ejército israelí anunciara que las tropas habían recuperado los cuerpos de tres más de los cautivos.

Recomendados

Esta es la tercera vez este año que la CIJ emite órdenes preliminares contra los ataques israelíes en Gaza. Si bien las órdenes son jurídicamente vinculantes, el tribunal no cuenta con mecanismos para implementarlas.

RelacionadoIsrael insiste en atacar Rafah, mientras el mundo clama por cese del fuego

El fallo para detener los ataques en Rafah forma parte de un caso presentado por Sudáfrica, en el que acusa a Israel de cometer genocidio durante su ofensiva en Gaza.

Desde el pasado 7 de octubre, los ataques israelíes en el enclave han matado a por los menos a 35.857 palestinos, en su mayoría bebés, niños y mujeres. También se teme que más de 10.000 personas hayan muerto bajo los escombros de sus hogares destrozados.

Reuniones en Francia por la situación en Gaza

El presidente de Francia, el primer ministro de Qatar y los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Egipto y Jordania mantuvieron conversaciones sobre los ataques de Israel en Gaza y las formas de establecer un Estado palestino junto a Israel, informó la oficina del mandatario Emmanuel Macron.

Macron organizó la reunión en medio de las crecientes preocupaciones internacionales por la ofensiva de Israel. Los esfuerzos para revivir una solución de "dos Estados" al conflicto más amplio de Medio Oriente y los esfuerzos humanitarios para Gaza fueron los temas centrales de las conversaciones.

Los funcionarios discutieron "todos los mecanismos que podrían activarse para obtener la reapertura de todos los puntos de cruce" hacia Gaza, según un comunicado del Palacio del Elíseo.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar