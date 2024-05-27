Arabia Saudita anunció el nombramiento de su primer embajador en Siria desde 2012, cuando rompió relaciones con Damasco. La decisión forma parte del esfuerzo en curso por reconstruir las relaciones con el país devastado por la guerra, desde que fue readmitido en la Liga Árabe en 2023.

El nombramiento de Faisal al-Mujfel como primer embajador del reino en Siria, después de 12 años, lo anunció la estatal Agencia de Prensa Saudita. Ocurre más de un año después de que a Damasco lo volvieran a admitir en la Liga Árabe de 22 miembros, de la que estuvo suspendido durante más de una década debido a la brutal represión del presidente Bashar Assad contra los manifestantes antigubernamentales en 2011.

El reino cortó lazos con el gobierno de Assad cuando la represión de las protestas a favor de la democracia en 2011 se convirtió en un conflicto que desde entonces ha causado la muerte de más de 500.000 personas y desplazado a millones.

En mayo de 2023 reabrió su misión diplomática en Damasco, que había estado cerrada desde 2012, después de un acercamiento mediado por China entre Riad y Teherán, aliado del líder del régimen sirio Bashar al-Assad.