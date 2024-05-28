Primero fue el ruido: un sonido paralizante. Algo muy fuerte. El cielo se iluminó con un destello y el fuego explotó. Igual que el horror y los gritos de las cientos de personas desplazadas que se refugiaban en un campamento de Rafah, en el sur de Gaza, cuando Israel lo bombardeó la noche del domingo.

El saldo es de al menos 45 personas muertas, pero más allá de la cifra están los relatos y las imágenes que desvelan el terror de una masacre perpetrada sobre un enclave sometido a casi ocho meses de ataques.

"Estábamos rezando y preparando las camas de nuestros hijos para dormir. No había nada inusual, entonces oímos un ruido muy fuerte, y el fuego estalló a nuestro alrededor", contó Umm Mohamed Al-Attar, una madre palestina. "Todos los niños empezaron a gritar (...) El sonido era aterrador. Sentíamos como si el metal estuviera a punto de derrumbarse sobre nosotros, y la metralla caía en las habitaciones", recuerda.

Relacionado El ataque a Rafah expone la “naturaleza sangrienta” de Israel, dice Erdogan

Imágenes de video captaron las llamas que desató el bombardeo en medio de la noche, mientras personas gritaban impactadas. “Sacamos a niños que estaban hechos pedazos. Sacamos a jóvenes y personas mayores. El incendio en el campamento fue irreal”, relató Mohamed Abuassa, quien corrió al campo de desplazados en el vecindario Tel al-Sultan para ayudar tras el bombardeo. En sus palabras, los rescatistas sacaron “a personas que estaban en un estado irreconocible”.

Por su parte, Mohamad Hamad, palestino en el centro de desplazados, cuenta sin rodeos: "Las personas no fueron heridas ni asesinadas: fueron carbonizadas". A su alrededor, un día después del ataque, niños recogen bolsas de patatas fritas que se salvaron de las llamas mientras que un grupo de hombres limpia lo que queda de las carpas.

"La hija de mi primo, una niña de 13 años como mucho, fue una de las 'mártires'. Sus rasgos eran irreconocibles porque la metralla le arrancó la cara", continúa Hamad, de 24 años.

“¿Qué hemos hecho para merecer esto?”

Las plegarias y los clamores tras la masacre se extienden por toda el área de Tal al Sultan. “¿Qué hemos hecho para merecer esto? Ayunamos, rezamos y te adoramos Dios, ten piedad de nosotros Dios”, rezaba una mujer en medio de las decenas de muertos. Había perdido a un familiar. “Dios, te pido por nuestros hijos, por nuestros niños y jóvenes. Ya es suficiente lo que hemos soportado. Ya es suficiente, Dios”, insistía.

La clínica de Tal al Sultan, tiene el piso cubierto de cuerpos envueltos en sábanas blancas. Los muertos se cargan después en camionetas para ser enterrados.

En medio de esta procesión, Ahmed Miqdad llora a su hermana, Yasmine, quien falleció en el ataque. "Estaba embarazada de siete meses, su recámara fue bombardeada", relata.