Chile respaldará el caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que acusa a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza, según anunció el presidente Gabriel Boric ante el Congreso Nacional.

Boric denunció la "situación humanitaria catastrófica" en Gaza y pidió "una respuesta firme de la comunidad internacional".

“Chile se hará parte y respaldará el caso que presentó Sudáfrica" contra Israel, aseguró este sábado el mandatario.

"Nunca dejaremos de indignarnos por acciones indiscriminadas y absolutamente desproporcionadas contra civiles inocentes, particularmente mujeres y niños palestinos. Ya se cuentan más de 35.000 muertos, una situación humanitaria catastrófica y la infraestructura en Gaza prácticamente arrasada”, afirmó durante su discurso ante el Congreso, en la ciudad de Valparaíso.

En los últimos meses, Chile envió ayuda humanitaria a los territorios palestinos, llamó a consultas al embajador chileno en Israel y presentó junto a México una remisión de la situación en los territorios ocupados palestinos ante la Corte Penal Internacional (CPI).