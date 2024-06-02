AMÉRICA LATINA
Chile respaldará el caso de genocidio contra Israel en Corte Internacional
El presidente Gabriel Boric denunció la “situación humanitaria catastrófica” en Gaza y anunció que Chile “se hará parte y respaldará el caso” que presentó Sudáfrica contra Israel ante la CIJ.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que su Gobierno respaldará el caso contra Israel durante su discurso anual en el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso. / Foto: Reuters
2 de junio de 2024

Chile respaldará el caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que acusa a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza, según anunció el presidente Gabriel Boric ante el Congreso Nacional.

Boric denunció la "situación humanitaria catastrófica" en Gaza y pidió "una respuesta firme de la comunidad internacional".

“Chile se hará parte y respaldará el caso que presentó Sudáfrica" contra Israel, aseguró este sábado el mandatario.

"Nunca dejaremos de indignarnos por acciones indiscriminadas y absolutamente desproporcionadas contra civiles inocentes, particularmente mujeres y niños palestinos. Ya se cuentan más de 35.000 muertos, una situación humanitaria catastrófica y la infraestructura en Gaza prácticamente arrasada”, afirmó durante su discurso ante el Congreso, en la ciudad de Valparaíso.

En los últimos meses, Chile envió ayuda humanitaria a los territorios palestinos, llamó a consultas al embajador chileno en Israel y presentó junto a México una remisión de la situación en los territorios ocupados palestinos ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Chile, que reconoce a Palestina como Estado desde 2011, es el hogar de la comunidad palestina más grande fuera de Oriente Medio, con una estimación de alrededor de 500.000 descendientes palestinos, muchos de ellos procedentes de grandes olas de inmigraciones de árabes en los siglos XIX y XX.

Apoyo al caso contra Israel ante la CIJ

El caso de genocidio contra Israel presentado ante la CIJ por Sudáfrica ha recibido el respaldo de varios países. Entre los que se presentaron como solicitantes formales o que han declarado su intención de intervenir figuran Türkiye, Egipto, Nicaragua, Colombia, Libia, Bélgica, Irlanda y Malvinas.

La más reciente solicitud formal en este caso fue la de México, quien argumentó que la "intención genocida" abarca las matanzas masivas y la destrucción generalizada de la cultura, lo que podría entenderse como "limpieza cultural" y "guerra cultural".

La CIJ está considerando el caso de Sudáfrica, pero mientras tanto ha adoptado "medidas preliminares", ordenando a Israel hacer todo lo posible para impedir actos de genocidio durante su invasión a Gaza.

Asimismo, el mes pasado el máximo tribunal de la ONU ordenó a Israel detener las operaciones militares en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, donde los palestinos desplazados buscan seguridad de la ofensiva militar de Israel.

FUENTE:TRT Español y agencias
