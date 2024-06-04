Las relaciones bilaterales de Türkiye con China contribuirán a la paz regional y global, así como a la prosperidad y la estabilidad, afirmó este martes Hakan Fidan, ministro de Asuntos Exteriores turco.

En una conferencia de prensa conjunta con su homólogo de China, Wang Yi, en Beijing, Fidan destacó que los dos países tienen posiciones comunes en varias temas internacionales, además de abogar para que prevalezca un entendimiento más justo del sistema internacional.

"Seguimos de cerca los acontecimientos en Asia Pacífico y sus repercusiones geopolíticas", destacó Fidan. "Creemos que los desafíos en Asia Pacífico requieren un multilateralismo efectivo, esfuerzos de diálogo constructivo y cooperación basada en prioridades comunes”, completó.

Fidan afirmó que sostuvo una reunión integral con su delegación y la del ministro Wang, la cual fue muy productiva.

Las relaciones bilaterales siguen avanazando de acuerdo con el entendimiento y la visión comunes del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y del presidente de China, Xi Jinping, dijo Fidan, señalando. "La gran visión presentada por los dos líderes políticos constituye una base importante para la institucionalización y profundización de la relación entre China y Türkiye en los tiempos modernos", detalló Fidan.

"Nuestro objetivo es tomar medidas que aumenten el bienestar de nuestro pueblo sobre la base del respeto y el beneficio mutuos", añadió.

Fidan también indicó que la economía es un pilar importante de las relaciones entre los dos países, pues el volumen comercial bilateral alcanzó los 48.000 millones de dólares en 2023. Además, mencionó que China es el primer socio comercial más grande de Türkiye en Asia, y su tercer aliado comercial más grande a nivel mundial.

"Este comercio favorece en gran medida a China. En todas nuestras reuniones planteamos la cuestión de cómo podemos equilibrar las cifras comerciales. Hice sugerencias prácticas, como eliminar las restricciones a la importación de productos agrícolas turcos. El turismo es otra área en la que que queremos desarrollar aún más nuestra cooperación", afirmó.

Fidan añadió que su objetivo es atraer más turistas chinos a Türkiye. En ese sentido, informó que el ministro de Cultura y Turismo de China visitará Türkiye esta semana para discutir estos temas.

Sobre el apoyo de Türkiye a China, Fidan señaló que está totalmente en contra de los movimientos terroristas armados contra Beijing y que no cree que los intentos internacionales, especialmente aquellos destinados a confundir a China y detener su desarrollo económico, sean correctos.

"El reflejo de la competitividad económica de China ante la opinión pública internacional de una manera diferente, y el esfuerzo por producir una lucha global diferente desde aquí, es de hecho un evento que enciende las alarmas para la paz, la estabilidad y el desarrollo mundiales", dijo.